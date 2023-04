Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Un augurio di Buona Pasqua a tutti dall’Oroscopo di Paolo Fox, che anche oggi, domenica 9 aprile 2023, non manca all’appuntamento con le stelle, dalla rubrica di Radio LatteMiele: la Luna dallo Scorpione andrà al Sagittario e Mercurio è in Toro. Siamo però in attesa della novità della prossima settimana, con Venere che passerà ai Gemelli, da martedì 11. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete, ancor un momento di forza e, da martedì, lo sarà ancora di più, perché Venere sarà amica. Certo questo è un periodo in cui l’Oroscopo di Paolo Fox non dovrebbe dirti nulla, perché sai già tutto quello che devi fare: con questo cielo così vigoroso e una grande voglia di reagire alle provocazioni del passato, è molto difficile che ci siano dubbi. Pasqua e Pasquetta sono giornate sì e si spera che l’Ariete possa trascorrerle nel modo migliore. Giove resta nel segno.

Toro, di solito, per i nativi del segno, le giornate di Pasqua sono particolarmente di festa, perché sono dei buongustai. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che siate circondati da persone carine e soprattutto da qualcosa di buono da mangiare. Le sensazioni più gradevoli al palato sono in arrivo, ma dovrebbero esserlo un po’ per tutto. Intanto Giove prepara un “piatto speciale” che sarà servito dopo il 16 di maggio e quindi preparatevi, perché si prospetta qualcosa di importante e abbondante, nelle prossime settimane.

Gemelli, siete favoriti! Abbiamo visto che, da martedì, arriva anche Venere nel segno e quindi la prima cosa da fare, oggi e domani, è non arrabbiarsi ed evitare code e traffico (un consiglio in realtà valido per tutti). In particolare però, i Gemelli dovrebbero concentrarsi sull’amore, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno porta ogni tanto qualche pensiero al lavoro e anche a qualche polemica da risolvere: ci penseremo da martedì, a meno che tu non sia coinvolto anche nelle giornate di festa in un’attività.

Cancro, vorresti avere conferme di lavoro e da troppo tempo aspetti che un piano si sviluppi. Ci saranno delle cose in più in arrivo! L’Oroscopo di Paolo Fox riconosce che la prima parte dell’anno non sia stata proprio eccezionale: anche chi ha dei punti di riferimento stabili, in amore e sul lavoro, ogni tanto si è sentito a margine di qualcosa e molto nervoso, ma questo è un cielo importante per chi desidera ritrovare un buon equilibrio.











