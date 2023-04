Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Un augurio di Buona Pasqua a tutti dall’Oroscopo di Paolo Fox, che anche oggi, domenica 9 aprile 2023, non manca all’appuntamento con le stelle, dalla rubrica di Radio LatteMiele: la Luna dallo Scorpione andrà al Sagittario e Mercurio è in Toro. Siamo però in attesa della novità della prossima settimana, con Venere che passerà ai Gemelli, da martedì 11. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone oggi non deve pensare alla complicazioni, la Vergine deve stare attenta in amore

Leone, una giornata che nasce con un sorriso e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di farti scivolare addosso tante complicazioni. Il nuovo transito di Venere, attiva da martedì, aiuta non solo le coppie, ma anche quelli che vogliono trovare un amore. L’unico problema che ha il Leone è la situazione lavorativa, perché bisogna mettere tutto in ordine e forse ci si è sentiti un po’ messi da parte. È probabile che alcuni Leone ce l’abbiano con un capo o un gruppo, con cui non lavorano bene, e stano cercando di cambiare.

Vergine, a te piace lavorare e darti da fare, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox immagina che le giornate di stop festive siano interessanti, ma fino a un certo punto: lì per lì puoi credere di stare meglio, ma poi in panciolle ti annoi. Piano piano si diradano le nebbie, dato che molti erano in attesa di novità. In amore, attenzione: in questi giorni, soprattutto le coppie di vecchia data possono avere qualche dubbio da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riparte con emozioni positive, lo Scorpione ha buone stelle per l’amore

Bilancia, è un momento un po’ faticoso e gli ultimi mesi sono stati di grande stress, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. In realtà, è dall’estate dell’anno scorso che tanti Bilancia devono risolvere piccoli o grandi problemi. Molti faranno tabula rasa di emozioni negative e forse è la cosa migliore da fare. Buona premessa per un nuovo percorso di vita che sarà più tranquillo da metà maggio in poi.

Scorpione, le relazioni sentimentali forse, nelle ultime giornate, hanno vissuto qualche problema, ma questa è una Pasqua che apre un orizzonte importante per i sentimenti. Per le relazioni di lavoro invece, si apre uno scenario un po’ particolare: molti faranno il discorso “dentro o fuori”, “ci sto o me ne vado” e forse si è in attesa di qualche novità o progetto. Comunque, qualsiasi cosa accada, tra oggi e domani bisogna sorridere, perché abbiamo buone stelle, soprattutto nella mattinata di oggi, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











