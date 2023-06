Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2023/ Ariete segno top in classifica e i Gemelli fanno i conti in amore

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi (da Radio LatteMiele), venerdì 9 giugno 2023, si apre con il punto su quello che è il cielo attuale, con il calendario delle effemeridi: la Luna va dall’Acquario al segno dei Pesci e il Sole è in Gemelli, i quali verranno raggiunti anche da Mercurio, domenica 11. Vediamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: grande cielo per l’Ariete, il Toro riceve molte critiche

Ariete, grande cielo! E addirittura la prossima settimana partirà con una Luna favorevole, con Sole e Mercurio attivi e con Venere e Marte eccellenti. Come al solito, quando l’Oroscopo di Paolo Fox vede un cielo così importante per questo segno zodiacale, consiglia di fare il passo secondo la gamba, perché gli Ariete vanno sempre un po’ di corsa e prendono tutto un po’ di petto. Siccome l’energia è tanta, va anche indirizzata nel modo giusto: se ci sono delle persone che non ti danno retta e che ti creano dei problemi, potresti arrabbiarti parecchio e alzare la voce. Questo è un momento ideale anche per chiudere situazioni che non ti piacciono più, perché c’è tutto il coraggio per farlo. Venere parla di nuovi amori per chi li cerca.

Toro, la vita sentimentale è sottoposta a una sorta di pausa di riflessione. Pur essendo il 2023 un anno di grandi risorse, in cui qualcuno ha già avuto o avrà un successo importante, ci saranno dei momenti in cui osservare le situazioni con cautela sarà indispensabile, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo mese di giugno rivela qualche intralcio o ritardo: nell’ambito del lavoro possono esserci delle tensioni. Fai una pausa di riflessione, se stai facendo qualcosa di importante, ma hai tante persone attorno che ti criticano: bisogna tener conto del tuo stato d’animo. Attenzione alle spese, soprattutto per la casa.

Oroscopo Paolo Fox: Venere mette i Gemelli alle strette, il Cancro ha davanti a sé un bel weekend

Gemelli, se avete un problema d’amore, dovreste cercare di risolverlo. Questa nuova posizione di Venere è come un faro che illumina gli angoli bui di un rapporto: tutti quelli che hanno cercato di nascondere le magagne di un legame o hanno tentato di far finta di nulla, ora sono costretti ad osservare in maniera più critica la storia che stanno vivendo. Un po’ di confusione sarà inevitabile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nel lavoro, la stanchezza si fa sentire assieme alla noia e quindi chi ha un’attività libera e indipendente, già da marzo ha pensato di allontanarsi da un progetto per poi gettare le basi di un buon nuovo progetto, in vista dell’autunno.

Cancro, questo cielo promette qualcosa di più e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che, in questo venerdì, ci sia anche la voglia di rinnovarsi, di parlare d’amore. La seconda parte di questa giornata è molto intensa e sabato e domenica saranno giornate di forza. È probabile che di recente ti sia reso conto che non tutti lavorano come dovrebbero e soprattutto a tuo favore: questo potrebbe comportare un allontanamento da situazioni o persone che non ti interessano più.











