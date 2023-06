Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno 2023/ Re Leone del cuore con Venere e la Vergine gioca a scacchi Saturno

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi (da Radio LatteMiele), venerdì 9 giugno 2023, si apre con il punto su quello che è il cielo attuale, con il calendario delle effemeridi: la Luna va dall’Acquario al segno dei Pesci e il Sole è in Gemelli, i quali verranno raggiunti anche da Mercurio, domenica 11. Vediamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha una grande forza con Venere e Marte, la Vergine sta lottando

Leone, questa Venere è importantissima insieme a Marte: rende ancora più volitivi, forti, libera la fantasia e, in qualche caso, aumenta il desiderio di dedicarsi meno al lavoro e di dare spazio alle proprie passioni. Proprio nell’abito del lavoro, di perplessità ce ne sono state troppe di recente: in casi eccezionali, anche tu potresti aver detto “basta me ne vado” oppure essere rimasto male, se non c’è stata la comprensione che ti saresti aspettato, soprattutto sulla base del lavoro che hai fatto, Giove dissonante invita però a non fare scelte azzardate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, questi eventi sono complici dei desideri, però se in amore c’è aria di tempesta, attenzione a non prendertela troppo con chi hai attorno, soprattutto sabato e domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei governato da Mercurio: pianeta della logica e della costruzione. Tutto quello che stai facendo adesso è importante, però sei in lotta: Saturno opposta lo rivela. Forse è un nuovo ambiente quello che devi affrontare e l’agitazione riguarda anche il modo in cui devi comportarti con alcune persone. È come se giornalmente dovessi giocare una partita a scacchi e, ogni attimo, devi pensare a una mossa che sia vincente e che non ti metta in difficoltà. Chi ha duramente lottato per vivere una relazione alla luce del sole, entro l’autunno uscirà allo scoperto.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia pretende rispetto, lo Scorpione sente una forte pressione

Bilancia, siete persone molto sensibili e governate da Venere. Per voi è importante anche la forma: se una persona si vuole allontanare, va bene, ma che lo dica! Se c’è un problema, non ti piace fare finta di nulla, vuoi parlarne. È importante, e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice anche a chi ha a che fare con una persona della Bilancia, che certe regole del gioco siano rispettate. Chi fugge non è accettato! Ancora indecisioni per chi lavora in un gruppo o ha già cambiato (o forse cambierà) un progetto. Nuove emozioni per i sentimenti.

Scorpione, periodo strano perché ti senti un po’ in bilico e nervoso: in particolare coloro che lavorano per un’azienda che ha dei problemi di cercare di tenere tutto sotto controllo, anche la pazienza. Altri invece sono occupati in progetti talmente tanto importanti, da sentire, di tanto in tanto, anche un certo carico eccessivo sulle spalle. Meglio dimenticare tristi trascorsi e lasciarsi andare ad un’evoluzione positiva di questo fine settimana, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











