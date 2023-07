Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2023/ Il Leone vince sul lavoro, desiderio di equilibrio per la Bilancia

Luna in Ariete, ovvero in un segno di fuoco: rovente come quest’estate. Anche oggi, domenica 9 luglio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le indicazioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come sarà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: Venere in estasi per il Leone, la Vergine risolve problemi

Leone, rivincita sul lavoro: quelli che erano rimasti senza un impegno ora avranno l’occasione di farsi valere. Bisogna solo stare attenti, con Giove dissonante, che queste cose che ti offrono non siano apparentemente di grande prestigio e nei fatti molto noiose. Alcune responsabilità puoi anche caricarle sulle tue spalle, ma solo se ne vale la pena, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste stelle svolgono un’azione stimolante per la tua autoaffermazione. Venere produce un effetto valido per gli incontri.

Vergine, piccoli problemi e fastidi che la Luna ha portato negli ultimi due giorni vanno superati. A volte non c’è un vero e proprio malessere, al di fuori di qualche tensione interiore, ma si ha l’idea che ogni giorno si debba affrontare una lotta diversa dal giorno prima, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per una persona della Vergine, che di solito ama programmare, anticipa i tempi e forse si fa anche una scaletta, anche mentale, di quello che è importante gestire, tutta questa serie di tensioni, che arrivano all’improvviso e che altrettanto improvvisamente vanno risolte, possono creare qualche disagio. Bisogna solo prendere qualche precauzione, evitare di strafare e soprattutto ricordare che alla fine si cade in piedi: a volte ti sei fasciato la testa inutilmente, per paura di cadere. Se tutto è rimasto in sospeso, Giove in trigono porta novità e anche chi ha cambiato, alla fine, avrà l’occasione per vincere una sfida.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve dimenticare le cose brutte, lo Scorpione oggi ha un cielo che lo fa respirare

Bilancia, questo cielo regala delle sensazioni speciali e soprattutto il desiderio di tornare in equilibrio. Saper convivere con qualche dispiacere del passato non solo è importante, ma è basilare! Si può anche dimenticare il male che ti hanno fatto con frasi o affermazioni poco piacevoli. L’augurio dell’Oroscopo di Paolo Fox è che nella tua vita scocchi il rumore di un bacio: “Un bacio riecheggia più a lungo del rumore di un tuono” e avrai modo di baciare una persona piacevole.

Scorpione, questo cielo di domenica è tranquillo. Fai buoni propositi, riconciliati in amore e cerca una soluzione se ci sono state dispute. Questa Venere potrebbe portare qualche piccola ansia: tra oggi e domani non metterti in gioco in situazioni troppo rischiose e non parlare se non sei certo di quello che senti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, visto che Venere è contraria e stai mettendo alla prova l’amore e le persone che ti circondano.











