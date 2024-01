Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 20 gennaio 2024/ Bilancia e Scorpione si svegliano con i pianeti storti

Oroscopo Paolo Fox: il Leone stia attento al Cancro, Saturno fa i dispetti alla Vergine

Leone, metti a tacere i pettegolezzi! Nel pomeriggio starai meglio rispetto alla mattinata. Una persona nata sotto il segno del Cancro, in questi giorni potrebbe crearti qualche fastidio, sul lavoro o in amore, ma tu vai oltre! I liberi professionisti che hanno fatto delle prove per vedere in quale settore riescono meglio, dovrebbero aver già un’idea in mente e un’occasione da cogliere entro metà anno, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Saturno opposto c’è. L’Oroscopo di Paolo Fox lo ribadisce, perché vorrebbe che tu dessi una giustificazione a certe polemiche nate di recente, come se qualcuno volesse crearti dei problemi e farti inciampare: queste persone non avranno comunque vita facile! Perché è vero che c’è Saturno contro, ma abbiamo Giove e altri pianeti favolosi e alla fine del mese ancora di più: non solo avrai modo di chiarire eventuali situazioni nate male ma, entro gli inizi di febbraio, potrai anche completare e informare una scelta d’amore. L’amore torna importante.

Bilancia, due settimane di stop ci vorrebbero! Attenzione a non dire cose di cui potesti pentirti, perché potresti anche difendere una persona e sentirti dire che hai sbagliato: oltre il danno, anche la beffa. Tanti Bilancia, in questi giorni, si svegliano al mattino stanchi, anche se hanno dormito: evidentemente queste notti trascorrono in maniera un po’ strana e ci sono troppi pensieri. Se ti viene voglia di mollare tutto, magari di andartene da un certo posto o ruolo oppure di allontanarti da una persona, conta fino a dieci e aspetta il 9 febbraio: l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che può sembrare un tempo lungo, ma in fondo due settimane passano in fretta. Tutto quello che vivi in questi giorni può essere esasperato da un eccesso di sensibilità.

Scorpione, questa Luna in opposizione è solo al mattino un po’ conflittuale e quindi c’è chi si sveglierà un po’ assonnato o distratto oppure non avrà voglia di fare nulla, scaricando impegni ma poi ripensandoci. Giove contro porta sempre qualche dubbio sul lavoro e, di recente, può anche esserti capitato di vivere un certo conflitto: con Ariete, Scorpione e Leone, spesso ci sono delle piccole baruffe, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











