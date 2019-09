Oroscopo Paolo Fox e classifica settimanale 8-13 settembre/ Toro, Vergine e Bilancia

Quali sono i segni al top dell’oroscopo della settimana 8-13 settembre?

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala nuove previsioni e classifica settimanale: l’appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di stelle. Grazie al settimanale DiPiù Tv scopriamo che l’astrologo ha assegnato cinque stelline al Toro, che potrà contare sull’aiuto di Venere per ottenere maggiore stabilità nei rapporti. Agosto non è andato bene per l’Amore, ma forse è possibile recuperare. Anche nelle coppie c’è più calma e forse si dovrà parlare solo di un argomento spinoso: soldi o questioni legali. Nel Lavoro si recupera: stelle favorevoli fin da inizio settimana. La Vergine ha Venere nel segno e può portare avanti un progetto a due, ma attenzione ad avere la persona giusta affianco. Stelle interessanti per i sentimenti, anche se rimane un po’ di diffidenza. Le coppie riusciranno a programmare il futuro, migliorando la routine familiare seguendo un programma o accettando un cambiamento. Da non sottovalutare le proposte lavorative, visto l’ottimo aspetto di tanti pianeti. Forse si concluderà un accordo con un’azienda. L’attrazione fatale è dietro l’angolo per la Bilancia: il mese di settembre potrebbe rivelarsi significativo per l’amore. Meglio non isolarsi. Le coppie sono tranquille, ma solo se i fastidi di luglio verranno superati in via definitiva. Nel Lavoro si potrà rivedere delle scelte grazie a Giove favorevole. Novità in arrivo a fine anno per chi ha chiuso un ponte in estate.

Oroscopo Paolo Fox: nuove conoscenze per il Cancro

Al secondo posto della classifica di Paolo Fox troviamo tutti i segni che hanno conquistato quattro stelline. In prima fila ci sono i Gemelli, che forse rivangano il passato per quanto riguarda i sentimenti. Alcuni non sono soddisfatti delle storie nate da poco: bisogna riflettere su ciò che si vuole. Le coppie combattono contro alcuni ostacoli e si preparano ad un periodo migliore, anche se prima bisognerà superare alcuni ostacoli. Agitato il Lavoro: i soldi danno pensieri, ma tutto si potrà risolvere con un buon dialogo. Il Cancro potrà fare nuove conoscenze, ma attenzione a lunedì e alla Luna in opposizione come nella giornata di giovedì. Favoriti i nati del segno alla ricerca dell’anima gemella. In coppia ci sarà la tendenza a troncare i rapporti, forse con un ex ritornato per creare problemi. Venerdì utile per guardare in faccia ai problemi. Nel Lavoro non bisogna tirarsi indietro: l’importante è terminare ciò che si inizia. Leone favorito per le questioni di cuore, anche se c’è un po’ di stanchezza. Positive anche le separazioni per ritornare a sentirsi liberi. In coppia c’è forse più movimento, ma anche se c’è una crisi sarà possibile uscirne con facilità. Nel Lavoro si potranno fare discorsi importanti ed avere qualche entrata extra. Settimana tranquilla per lo Scorpione, che grazie a settembre può tirare un sospiro di sollievo in Amore. Qualcuno potrebbe fare marcia indietro: meglio dimenticare vecchi tradimenti. Le coppie devono recuperare il tempo perduto e solo se ci si dimostrerà forti, si potrà riuscire nell’impresa. Buone notizie e cambiamenti nel Lavoro, migliorano anche le entrate. Confuso invece l’Acquario, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Gli incontri di adesso saranno interessanti, ma potrebbero non convincere del tutto. Le coppie hanno superato le crisi più pesanti e per questo ci saranno ancora dei piccoli strascichi. Forse sei stato irritabile e sei diventato intollerante? Cautela con Cancro e Capricorno. La fortuna gira nel Lavoro: ci saranno ancora i problemi, ma anche delle opportunità in arrivo.

Oroscopo e classifica della settimana: complicazioni in amore per il Sagittario

Ultimo gradino per la classifica di Paolo Fox, che anche questa settimana ci svela le rivelazioni del suo Oroscopo. Tre stelline per l’Ariete, ancora insicuro sugli affari di cuore e forse persino diffidente. Magari il tempo è poco o forse hai la mente occupata da altri problemi. Le coppie in cerca di casa potrebbero cedere al nervosismo. Prudenza nella giornata di domenica e in generale per quanto riguarda le spese. Nel Lavoro si potranno fare invece delle sperimentazioni. Favorito chi è in cerca di un nuovo lavoro o chi punta a migliorare la mansione attuale. Il Sagittario dovrà fare attenzione alle complicazioni in Amore, dato che aumenterà la tendenza a criticare l’altro. In questo momento allontanerai chi ti infastidisce e magari non rispetterai i tempi di una promessa. Le coppie devono guardarsi le spalle, soprattutto per quanto riguarda il legame con i figli e i parenti. L’agitazione si fa sentir. Nel Lavoro la polemica non manca, ma bisogna dosare bene le parole per non far saltare un legame professionale. Giove è ancora favorevole, ma non mancano i piccoli attriti. Venere strizza l’occhio al Capricorno per gli affari di cuore e aumenta la passione. La Luna sarà nel segno da domenica a lunedì e per questo sarà meglio mettere al bando le diffidenze. Le coppie subiscono la volontà dei nati del segno di trasformarsi in giustizieri. Meglio non alimentare le discussioni. Da venerdì in poi il tempo migliora. Nel Lavoro le economie non vanno bene e per questo i commercianti dovranno prestare maggiore attenzione. I nati dei Pesci hanno Venere in opposizione e l’Amore non riesce a decollare. Non mancano delle discussioni e i single non hanno voglia di mettersi in gioco. Agitazione in coppia nel week end, che potrebbe trasformarsi in lite per sciocchezze. Preoccupa anche la situazione economica e spinge verso la lite. Nel Lavoro bisogna concentrarsi sui problemi che si possono risolvere. Entro fine dell’anno miglioreranno molte situazioni.



