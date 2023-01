Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 12 gennaio 2023/ Classifica segni: da Ariete a…

Prosegue la settimana, è giovedì 12 gennaio 2023, e anche oggi andremo a scoprire cosa ci dicono gli astri grazie al consueto oroscopo di Paolo Fox da I Fatti Vostri. La classifica dei segni zodiacali odierna si apre così: “Ariete, due stelle, durante la prima parte della giornata dedicatevi alle cose più importanti poi al relax. Dovete recuperare un po’ e anche in amore, in particolare agli Ariete che hanno chiuso una storia a dicembre. Non esageriamo con Acquario, Cancro e Bilancio per l’amore litigarello. Bilancia, due stelle, siete in attesa di eventi, in modalità stand-by, come se da un momento all’altro aspettaste un segno dal cielo, qualcuno che vi da uno scossone. A dicembre ci sono stati degli spintoni, soprattutto coloro che hanno vissuto dei momenti di tensione. A volte mancano semplicemente stimoli che arriveranno. Non fatevi prendere da ansie”.

Paolo Fox ha continuato a snocciolare l’oroscopo di oggi, 12 gennaio 2023, parlando dei nati sotto il segno dell’Aquario: “Acquario, 3 stelle, un po’ di pressione soprattutto al mattino, forse un po’ di sonnolenza e la ripetitività della vita. Dentro l’Aquario c’è sempre una rivoluzione ogni giorno, quindi bisogna trovare un accordo con se stessi. Venere parla d’amore quindi nell’aspetto sentimentale si può realizzare qualcosa di bello anche una trasgressione”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 12 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI: DA LEONE A TORO

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 12 gennaio 2023, continua così: “Leone, contrasto fra ciò che volete fare e ciò che è più giusto fare, ad esempio chiedere ad una persona come mai si è comportata in quel modo con lei, o magari perchè una persona è falsa e finta, e ciò capita anche nella vita di relazione. Il Leone ha fame di verità che non riesce ad essere soddisfatta. Tre stelle per il Sagittario, in questo periodo vi trovate nella nebbia, tutto ciò che state vivendo è un po’ annebbiato perchè non sapete bene dove dirigervi, quali sono i progetti che avete in mente? Qualsiasi cosa stiate pensando cercate di realizzarla entro metà maggio, periodo migliore. Gemelli, 3 stelle, una giornata un po’ sottotono, attenzione ai ritardi. In serata la Luna torna attiva, quindi un bel cielo per la vita sentimentale: se avete dimenticato passione, piacere e sensualità ora si può ritrovare una bella emozione. A volte ci dimentichiamo dell’amore, bisognerà rivalutare i sentimenti. Scorpione, 4 stelle, siete governati da Marte, quindi siete in grado di difendere le persone vicine ma anche voi stessi: tra gennaio e maggio dovrete mettervi in gioco soprattutto per il lavoro, mentre per l’amore non si cerca ancora il grande partner”.

Spazio quindi ai segni zodiacali che vivranno una giornata al top, le ultime posizioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 12 gennaio 2023: “Capricorno, 4 stelle. Siete quelli convinti che mattoncino dopo mattoncino si tira su l’edificio: il 2023 getta le fondamenta, inizia la costruzione di un bel futuro, anche se ogni tanto arriverà qualche dubbio, ma non vi perderete di animo. Cancro, buona Luna. Uscite da un periodo di turbine e tempesta, dovete un po’ riorganizzarvi e credere di più ai rapporti sentimentali e di lavoro. 5 stelle per i Pesci, anno che ristruttura la vita: giornata di oggi funziona soprattutto in serata. Vergine, cielo di buone idee. Se avete un progetto entro febbraio non vi fermate, vi sarà un grande successo. Toro, siete razionali e molto romantici, in questa giornata si evidenzieranno tutte le vostre qualità, giorno sereno”.











