Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo arrivati a metà settimana e anche oggi non manchiamo all’appuntamento con le stelle e l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda con le sue previsioni tutti i giorni, su Radio LatteMiele. Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sono i primi quattro segni analizzati. Gli influssi planetari sono molto diversi tra loro: come si rifletteranno su questa giornata di giovedì 12 gennaio?

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Ariete in agitazione con qualche polemica, Toro in corsa per cogliere opportunità

Ariete, tra oggi e domani l’Oroscopo di Paolo Fox legge un po’ di agitazione. Tra l’altro, sabato e domenica potrebbero essere giornate belle per i sentimenti e si spera che la tensione di questi giorni si risolva. Diverso il discorso per coloro che hanno chiuso una storia: qui l’agitazione prelude a una sorta di liberazione. Non è detto che l’anno importante sia quello che conferma tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi, perché spesso l’anno della rinascita e della vittoria è proprio quello in cui ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di capire cos’è ancora opportuno e giusto per noi e cosa invece va allontanato. Oggi e domani, attenzione a qualche polemica sul lavoro.

Oroscopo domani 12 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Toro, Giove si avvicina a larghi passi ed è il pianeta dei buoni affari, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi chi vuole ristrutturare casa o darsi da fare per portare avanti un progetto non si fermi ora. Questo giovedì prelude a un fine settimana importante: se c’è stata una perdita economica o bisogna recuperare qualcosa, avremo un cielo migliore. Meglio curare con più attenzione le proprietà. Sarebbe importante che i più volenterosi, nati sotto il segno del Toro, abbiano voglia anche di mettersi in gioco in nuovi ambienti, perché questo è un anno che offre molte opportunità.

Oroscopo domani 12 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli cerca di recuperare l’amore con difficoltà, Cancro non deve arrendersi alla tristezza

Gemelli, quando ti senti nervoso, perché esci da un periodo molto intenso, è difficile che tu riesca a concederti completamente in amore. Questa giornata di giovedì porta delle sensazioni strane, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: non abbiamo più il cielo offuscato di dicembre e anzi forse questo è un momento buono per tanti Gemelli che vogliono ritrovare un po’ di confidenza in amore, la passione vera. Però attenzione, perché ci saranno delle riunioni per mettere a posto delle situazioni contabili: di famiglia o di lavoro, con soci e tutto questo entro marzo e aprile.

Cancro, Venere neutrale, tutto sommato, è interessante perché non porta né debiti né guadagni, in amore, e dal 27 tornerà attiva. Bisogna capire che cos’è accaduto a dicembre: le persone che si sono allontanate devono riflettere bene su quello che desiderano fare. Coloro che sono sfiduciati e tristi, magari dopo un momento no, forse sbagliano a rimanere in questo stato: bisogna guardare al futuro con interesse! Saturno libererà da molti pesi e darà uno slancio in più, entro poche settimane, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA