Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Anche oggi non manca l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Gli ultimi quattro segni dello zodiaco, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sono soprattutto coinvolti da questioni relazionali e sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario vuol stare da solo, Capricorno non deve pensare solo al lavoro

Sagittario, questa fase di agitazione, che senti dentro di te, riguarda soprattutto il rapporto con gli altri. Alcune persone ti sembravano splendide e non lo sono, quelli che dicono sempre no li hai messi al bando e forse, in questi giorni, i Sagittario più intraprendenti potrebbero anche voler allontanarsi e fare qualcosa per conto proprio. È difficile vivere con un Sagittario se si è molto gelosi, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché il Sagittario ha bisogno dei suoi spazi. Non significa che voglia tradire, ma ha proprio bisogno di respirare. Quindi, in tutte le coppie dove si respira invece un’aria un po’ troppo gelosa e morbosa, sarà necessario cercare di cambiare.

Capricorno, la tua ambizione è nota a tutti, persino a te stesso. Ci sono alcuni Capricorno che pensano che se non riescono nella vita, se non hanno un ruolo di prestigio e di comando, hanno sbagliato tutto. In realtà non è così, perché è giusto guardare il lavoro, ma devi anche pensare alle persone che hai attorno, in quanto sei un riferimento per tanti: per i familiari e per le persone che ami. Proprio in amore, dicembre potrebbe avere già dato una bella forza. Questa è una giornata piena di cose da fare e alla fine il risultato sarà interessante. Sabato e domenica ci sarà qualcosa in più, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario deve vivere un amore sincero, Pesci un po’ sospettoso con il partner

Acquario, puoi avere le persone migliori del mondo al tuo fianco, però se senti spossatezza e stanchezza, è normale che tu non sia al top ed è probabile che, in questi giorni, ci sia una sorta di agitazione perenne, una forma di ansia e di nervosismo che bisogna cercare di limitare. Le storie che sono nate lo scorso anno sembrano importanti. Attenzione alle spese per la casa, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Hai bisogno di vivere emozioni più sincere in amore.

Pesci, dovresti cominciare a guardare la fine di gennaio e febbraio con molto interesse. Osservando il partner, ultimamente, ti è sembrato che non sia sincero: forse sei tu ad avere qualche dubbio? Nel caso in cui ci siano stati dei contrasti, si possono risolvere oppure, nei casi più gravi, si può voltare pagina. Se ti piace una persona che ricambia i tuoi sentimenti, parla! Sii molto sincero. È probabile che tu sia un po’ in ansia per un rinnovo di un accordo ma, se guardiamo le stelle di aprile, maggio e giugno (poi arriveranno mesi più spiazzanti per qualcuno), l’Oroscopo di Paolo Fox ti vede cadere in piedi, quindi se cambi, cambi in meglio, altrimenti raddoppi quello che già hai. Molto importante adesso vivere le relazioni in maniera appagante.

