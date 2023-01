Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 13 gennaio 2023/ Classifica segni: da Toro a…

L’oroscopo di Paolo Fox de I Fatti Vostri di oggi, 13 gennaio 2023, è stato come al solito snocciolato dal noto astrologo della tv, assieme alla relativa classifica dei segni zodiacali. Si comincia così: “Cari Toro, due stelle. Domenica giornata sottotono, oggi e domani non ci sono grandi impicci, siete forti e tosti. Ogni tanto però un po’ di nervosismo aumenta tra l’altro se dovete organizzare un evento per domenica prendete tempo. Occhio anche agli acciacchi stagionali. Capricorno, due stelle, dovete circondarvi di persone brave, comunque il vostro motto è meglio pochi ma buoni. Dovete selezionare molto bene impegni e persone che vi daranno gioia, fra venerdì e sabato qualcuno metterà paletti. Bilancia, tre stelle, spazio a relazioni interessanti in amore ma occhio a coloro che hanno avuto problemi a dicembre. A volte la Bilancia cede perchè è troppo buona ma se si cede troppo rischiate di entrare in conflitto con voi stessi, non potete sempre perdonare. Occhio alle provocazioni a domenica”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 13 gennaio 2023, prosegue con i nati sotto il segno del Cancro: “Cancro, probabile tensione nei rapporti con gli altri. Avete un riferimento, di solito quando non state bene sentite un turbamento allo stomaco e se è così evitate provocazioni, domenica giornata migliore. Ariete, le persone contro di voi devono essere allontanate o comunque messe in condizioni di non creare danni alla vostra vita. Avete fatto delle pulizie nei rapporti che si reggevano su un filo, forse anche voi volete un po’ di più libertà e non volete stare più con persone che non vi hanno dato tanto. Necessario apportare modifiche per evitare complicazioni”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 13 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI DA SAGITTARIO A PESCI

Continuiamo a snocciolare l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 13 gennaio 2023, con il segno del Sagittario: “Sagittario, 3 stelle, state facendo una vita che solitamente non volete fare. Mancano stimoli, relazioni… Se c’è un Sagittario che vuole agire non deve essere bloccato. Voi detestate le larve, che non si muovono: avrete bisogno di maggiori stimoli. Gemelli, 4 stelle, fine settimane che mi piace. Dovete relazionarvi agli altri in maniera sincera e lo dico soprattutto a chi nel lavoro non ha dei rapporti ben definiti. In attesa di novità non vorrei che vi rovinaste la vita pensando a ciò che dovrete fare, è importante pensare a ciò che dovete fare adesso anche in amore. Vergine, siete più forti e meno angoscianti rispetto al passato. Ragionate sempre in maniera razionale ma anche voi siete fatti di passione e spero che in questo weekend stiate accanto a persone che vi fanno stare bene”.

La classifica dei segno zodiacali con il relativo oroscopo di Paolo Fox di oggi, 13 gennaio 2023, si conclude così: “Acquario, avete programmato un weekend d’amore? Siete disponibili ad amare quindi bisogna solo avere a che fare con persone che meritano. Chi si innamora di un Acquario non sbaglia perchè siete passione, amore e amicizia. Leone, ben venga questo weekend, dovrebbe librarvi da qualche afflizione soprattutto se gli inizi di questa settimana sono stati un po’ pesanti. Non reagite male alle provocazioni del destino. Scorpione, domenica molto bella per le relazione e poi siete tornate creativi. Pesci, vi invito se avete una persona di riferimento che vi vuole bene a programmare un appuntamento, magari un ristorantino o un incontro intimo a casa: weekend porta emozioni sincere”.











