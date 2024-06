Oroscopo Paolo Fox luglio 2024/ Acquario trova riscatto, per il Leone Mercurio è favorevole

Oroscopo Paolo Fox luglio 2024: incontri top per Ariete, Mercurio aiuterà il Leone

L’estate è ormai alle porte e si avvicina anche il mese di luglio, che per molti segni zodiacali sarà determinante sotto numerosi punti di vista, da quello sentimentale a quello professionale e non solo: quali sono, dunque, le anticipazioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per luglio 2024? Come riporta Lanostratv, sul libro di successo dell’astrologo per l’anno 2024 si parla di un mese di luglio molto importante per i segni (qui l’oroscopo per la giornata di oggi), a cominciare dall’Ariete che vivrà una svolta importantissima sul fronte professionale, così come andranno bene anche gli incontri.

Per quanto riguarda il Toro, andranno affrontati alcuni tagli sulle relazioni mentre l’amore sorriderà anche nel mese di agosto grazie a Venere. I Gemelli avranno invece la necessità di concentrarsi su poche cose, ma fatte bene; inoltre l’amore non mancherà e, nel corso dell’estate, in un modo o nell’altro arriverà. L’estate sarà una stagione fondamentale per il Cancro, che dovrà puntare tutto sui mesi estivi e concentrarsi sul divertimento, mentre il Leone avrà Mercurio favorevole dall’11 luglio e sarà influenzato da una Venere attiva per tutto il mese: l’occasione è per rimettersi in forma e trovare una soluzione a discorsi importanti.

Oroscopo Paolo Fox luglio 2024: Venere nel segno per Vergine, Bilancia e Acquario

Proseguendo con le anticipazioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per luglio 2024, l’estate della Vergine servirà per fare cose diverse e, grazie a Venere nel segno, agosto sarà importante a livello sentimentale; Venere influenzerà anche la Bilancia, che vivrà relazioni interessanti e potrà incontrare l’amore da un momento all’altro. Passando allo Scorpione, sarà determinante l’incontro con una persona per sistemare una questione in sospeso, mentre il Sagittario vivrà un grande luglio a livello professionale e amoroso, con alcuni progetti in ballo che dovranno essere portati a termine.

Passando agli ultimi 3 segni per l’Oroscopo di Paolo Fox per luglio 2024, grandi novità in arrivo ma anche conferme per il Capricorno, che vivrà anche un Agosto importante e in cui dovrà concentrarsi solo su chi merita di stare al suo fianco. Grazie a Venere nel segno, chi è Acquario troverà nell’estate 2024 un’occasione di riscatto dopo le titubanze dei mesi precedenti; i Pesci, infine, godranno di un’estate importante in cui arriveranno risposte in amore, ma l’importante è non correre né accelerare i tempi.











