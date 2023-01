Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Come sarà questo martedì per le stelle dell’Oroscopo Paolo Fox? Il Leone deve affrontare un “nemico” che agisce nell’ombra. La Vergine è in grande recupero, sia dal punto di vista fisico sia per quanto riguarda i progetti da realizzare. La Bilancia affronta un periodo di lotta. Lo Scorpione è elettrico per tutti i progetti che ha in mente.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone smaschera un impostore, la Vergine si avvia verso una rinascita

Leone, i problemi non sono insormontabili, però è vero che, quando vuoi sbugiardare qualcuno e gli togli la maschera da ipocrita, non è che ti crei molti problemi, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. È capitato di recente di sollevare delle polemiche, proprio per far capire a qualcuno che tu avevi intuito le sue mosse: è come se ti dovessi difendere da qualcuno che si è mosso un po’ nell’ombra e, se c’è una cosa che non ti piace, è proprio avere a che fare con delle persone ambigue. L’importante è uscire fuori da un certo strapazzo. Sabato e domenica sono giornate migliori per l’amore, soprattutto sabato.

Vergine, sarebbe auspicabile chiudere un buon accordo entro febbraio: questo è un cielo che porta anche delle discrete soddisfazioni, promette l’Oroscopo Paolo Fox. Qualcuno potrebbe chiamarti per fare qualcosa di interessante e se hai già un bel progetto, via libera! Proprio febbraio potrebbe essere il mese della rinascita e delle belle sensazioni. Ritorno in scena per chi è stato male: questo discorso riguarda gli inizi di dicembre, quando ci sono stati dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia in lotta e lo Scorpione in fibrillazione

Bilancia, se c’è fiacca e tensione, non è colpa tua! È l’ambiente che porta provocazioni. Forse non ti trovi in un momento facile, ma è già dalle festività di fine dicembre che sei sul chi va là oppure, anche se hai la fortuna di avere tante persone care attorno, c’è qualcuno che non ti convince: è un periodo di lotta, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, un periodo in cui ti devi confrontare con qualche avversario. In amore, non è escluso che ci siano delle opportunità, con Venere favorevole, però la timidezza è un ostacolo vero e soprattutto, in questi giorni, non sei proprio convinto di quello che vuoi.

Scorpione, in fondo, se in questi giorni ti senti elettrico, non è un male e non è neanche un errore: ci sono progetti, programmi da portare avanti, qualche bella novità e poi, quando tu hai in mente una cosa e non vedi l’ora di attuarla, senti una bella carica dentro di te. In questo modo, potrai anche contrastare uno stato di agitazione o apatia che forse è stato frutto di un certo rallentamento, vissuto nelle ultime settimane. Se qualcuno da anni lavora per un’azienda, deciderà di cambiare, ma questo è un ragionamento che, con ogni probabilità, si farà tra aprile, maggio e giugno. Lo scoprirai più avanti, con l’Oroscopo Paolo Fox.

