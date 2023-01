Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di lunedì 2 gennaio 2023 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox, i segni flop / Amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, questo mese mette alle strette i rapporti sentimentali, soprattutto quelli che non hanno avuto modo di vivere una situazione migliore, di recente. Se poi il Leone ha difeso una persona che si è dimostrata poco gentile o non grata, allora il nervosismo aumenta. Un po’ complicato il rapporto sentimentale di quelli che si amano tanto ma si vedono poco: cosa che può capitare, perché sappiamo che questa Venere in opposizione ora va combattuta con atteggiamenti un po’ più positivi. Tensioni di troppo vanno superate.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 gennaio 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, mesi importanti, di rimessa in gioco delle tue emozioni, ma quando finalmente pensi di aver risolto un problema, ecco che ne arriva un alto. Per fortuna hai una mente logica e analitica e quindi tutti i problemi sai come superarli o comunque hai una capacità di azione che gli altri non posseggono. Ecco perché direi di muoversi anche a livello amoroso: liberarsi di vecchi fardelli è importante. Scorpione e Toro segni di riferimento.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, che Santo Stefano sarà?

Bilancia, Giove opposto parla di alcune questioni da rivedere che possono riguardare la famiglia, ma anche l’attività. In questi momento, forse l’unica cosa che bisognerebbe fare è evitare strapazzi, soprattutto se, nel corso degli ultimi mesi, non ti sei sentito in perfetta forma. Non pensare a persone che hanno tradito il tuo modo di essere, la tua fiducia, perché poi tu sei superiore, anche se sei una persona molto sensibile. Consiglio di mettere a posto alcune questioni di carattere economico-lavorativo che comunque, entro aprile, bisognerà osservare con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 gennaio 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scorpione, osservazione anche per lo Scorpione: questo è un periodo di grandi intuizioni e cambiamenti che devono essere proposti entro maggio. Dico questo perché, da metà maggio, Giove sarà in opposizione e quindi, se hai in mente di cambiare azienda o non sai se sottoscrivere o no un patto o un contratto, forse è il caso di agire entro quella data. Nei rapporti con Acquario e Toro, qualche perplessità in più può nascere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA