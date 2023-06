Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2023/ Leone da oggi baciato da Venere, mentre lo Scorpione è in lotta

Una nuova settimana ricca di eventi planetari viene inaugurata, sulle frequenze di Radio LatteMiele, dall’Oroscopo di Paolo Fox per questa giornata di lunedì 5 giugno 2023, con la Luna che sta andando in Capricorno e terminerà la sua corsa, domenica 11, tra Pesci e Ariete. La vera novità di oggi è l’ingresso di Venere in Leone, mentre il fine settimana vedrà Mercurio entrare in Gemelli, domenica. Di seguito, le anticipazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Venere fa capolino nel Leone con risoluzioni pacifiche, la Vergine nell’oscurità trova una luce in Giove

Leone, attenzione alle provocazioni, nate probabilmente già a febbraio, nell’ambito del lavoro, e che sono ancora presenti. Potresti mandare a quel paese qualcuno, giri i tacchi e te ne vai, oppure puoi accettare un progetto, sapendo che stai dando fastidio a qualcuno. Insomma, non tutti sono dalla tua parte: tu hai un grande orgoglio, una grande personalità e per cui puoi anche decidere di non interessarti a questo tipo di sensazioni che ti circondano. Se si chiude un legame, ci sarà modo di dare una prova di grande generosità, evitando rappresaglie e trovando nuovi riferimenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, questo cielo permette di verificare la tenuta di alcune collaborazioni. Forse non è così facile andare d’accordo con soci, collaboratori e persone che ti rappresentano, però si può scegliere di imporre il proprio punto di vista e magari andare per la propria strada: una strada ben illuminata da Giove. È vero che Saturno opposto ti porta qualche dubbio e, in certi momenti, senti tanto buio attorno a te, ma Giove rappresenta la torcia che ti permette di trovare delle scorciatoie e dei percorsi utili per raggiungere la meta che ti sei prefisso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: fine delle opposizioni per la Bilancia, lo Scorpione è sotto pressione

Bilancia, il fatto che Venere e Marte siano finalmente favorevoli è utilissimo! Venere era l’ultimo pianeta “contro”. Sappiamo che tanti, dall’estate dell’anno scorso, stanno cercando di trovare un equilibrio: anche se è ancora possibile sentirsi sotto pressione, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che sarà più facile darsi da fare e finalmente iniziare a pensare a un futuro migliore.

Scorpione, sei sempre appoggiato dal buon transito di Saturno, per cui si cade in piedi. Tuttavia, ci saranno chiusure, cambiamenti radicali: forse non avrai l’ultima parola e ci sarà anche la volontà di cantarne quattro a una persona. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox però è di non farti il sangue amaro: non bisogna dare retta a quel Giove in opposizione che ti mette contro qualcuno. Chi ha chiesto un cambiamento, una miglioria o un nuovo lavoro potrebbe essere in ritardo con le proprie aspettative e probabilmente bisognerà anche accettare di lavorare in nuovo ambiente o dì fare delle cose diverse rispetto al passato.

