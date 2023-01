Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 gennaio 2023/ Classifica segni: da Cancro a…

E’ giunto il momento di andare a scoprire insieme come sarà la nostra settimana grazie all’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 16-22 gennaio 2023. Direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, il noto astrologo ha snocciolato la sua classifica dei segni zodiacali della settimana, partendo così: “12esimo posto per il Cancro. Un po’ di attenzione in questi giorni. Ci sarà un grande rilancio dal 7 marzo. C’è un periodo di interregno, un inizio un po’ particolare che vi porta a sopportare angherie di una fine 2022 un po’ particolare. Voi avete anche un premio che dovete ottenere ma che non è arrivato. 11esimo posto per la Vergine. Più ci avviciniamo a marzo e più dovrete decidere cosa fare della vita. Dovete cercare di capire cosa dovete fare, Saturno vi dirà scegli, una cura necessaria per sfoltire la vostra vita da impegni inutili. Sagittario, decimo posto, mancano stimoli. Se in questi giorni vi trovate ad avere che fare con le stesse persone… A voi piacciono le persone forti, che vi spingono, ed ecco perchè si dice che siate fortunati, perchè di solito le cose che fate vanno a buon fine: questa settimana mancano gli stimoli”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo della settimana 16-22 gennaio di Paolo Fox prosegue così: “Leone, nono posto. Siete arrabbiati ma con chi? Alcuni lavori non sono stati confermati oppure vi sentite un po’ messi da parte. C’è anche qualche dubbio in amore: rimandate a fine mesi confronti, settimana che parte in maniera stanca. Ottavo posto per la Bilancia, in questo periodo c’è qualcosa che non va, c’è qualche ansia da risolvere, questa sensazione che ci sia a breve un burrone. Dovete pensare che se ci sono dei problemi ci sarà una soluzione. Molti di noi potrebbero ammettere che dopo un periodo no è arrivato un periodo splendido dopo aver chiuso un precedente capitolo: ciò dovrà fare la Bilancia”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 16-22 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI

Continuiamo a scalare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 16-22 gennaio 2023, soffermandoci sui nati sotto il segno dei Pesci: “Settimo posto. Avete un’emotività spaventosa, siete grandi romantici. Siete realisti ma pensate che c’è qualcuno che vi guida dall’alto, avrete una sensazione di grande forza. Ariete, sesto posto. Giove è nel segno, chi sta aspettando una grande ricompensa per ciò che ha passato negli ultimi due anni presto arriverà. Periodo per recuperare l’amore anche se abbandonato. Cielo di scelte per il lavoro. Quinto posto per lo Scorpione. Carichi di buone intuizioni e se a inizio gennaio ci sono stati problemi d’amore a fine mese forse tornerà un buon rapporto o vi farete scivolare le cose addosso”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ed eccoci arrivati al termine dell’oroscopo di Paolo Fox della settimana 16-22 gennaio 2023, con le ultime posizioni in classifica: “Capricorno, 4° posto. Cielo fortissimo e lo vedremo ancora di più nelle prossime settimane. Non vi preoccupate se qualcuno vi fa titubare, andate avanti e sarete molto forti. Toro, venerdì e sabato due giornate importanti per l’amore. Gemelli, mettete a posto questione di soldi, primo posto per l’Acquario: ci amano, telefonate e chiamateci, ci saranno certamente delle novità”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA