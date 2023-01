Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Sembrava ieri che festeggiavamo l’anno nuovo e siamo già arrivati a metà gennaio. L’Oroscopo di Paolo Fox apre le danze, sempre dalle frequenze di Radio LatteMiele, con le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023. Come inizieranno la settimana Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete in fibrillazione dev’essere prudente, il Toro vola per la vita pratica e fatica in amore

Ariete, questo cielo raccomanda di tenere alta la guardia, perché sono giornate molto particolari: tra chi ha già chiuso qualcosa che non voleva più fare (magari anche una relazione che non aveva più senso) e chi si propone di iniziare nuovi percorsi, tutti i nati Ariete sono in fibrillazione; tuttavia, questa tensione potrebbe costare cara, soprattutto se ci sono state troppe problematiche, legate al passato. L‘Oroscopo di Paolo Fox raccomanda prudenza in questi giorni, soprattutto domani.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox vi mette abbastanza alti in classifica, perché con questo cielo potete andare lontano. L’unico dubbio è quello dell’amore e qui abbiamo due situazioni: o in casa siete voi a decidere tutto e il partner si adegua e allora non siete contenti, ma insomma le cose vanno avanti, oppure avete le idee chiare di come reagire e sapete cosa dire a una persona che, in questo momento, si trova un po’ lontana dal vostro modo di pensare. Per tutto il resto, abbiamo un cielo di forza che porterà verso una primavera da vincitori: casa, lavoro, soldi. Questi sono i riferimenti delle prossime settimana.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono nel caos lavorativo ma le relazioni sono ottime, per il Cancro calma piatta

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox vi posiziona alti in classifica perché, ultimamente, non siete stati proprio tranquilli. Non si parla tanto di relazioni e amicizie, quanto del lavoro: potreste anche avere ricevuto una notizia relativa a un certo progetto o programma che non si farà oppure sarà rimandato. Nei casi più difficili, vi siete dimenticati di pagare qualcosa oppure, rispetto all’anno scorso, dovete correre per mettere a posto alcune questioni impellenti. Come mai siete comunque alti in classifica? Perché amicizie, amori e relazioni vanno forte!

Cancro, non è una settimana di grande risalto: ancora non abbiamo le stelle che avremo dal 27 gennaio, ancora non c’è Saturno in ottimo aspetto da febbraio, quindi più che una settimana no, anche perché per l’Oroscopo di Paolo Fox la negatività non esiste, sembra una settimana priva di smalto, priva di sensazioni particolari e forse anche ricca di dubbi che andranno smaltiti via via.











