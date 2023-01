Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Inizia una nuova settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox, su Radio LatteMiele, non può mancare a regalarci le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023. Sarà una buona partenza per Leone, Vergine, Biancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone alle prese con un dilemma amoroso, la Vergine risente della dissonanza di Marte

Leone, “Dico tutto quello che penso e rischio di rovinare una relazione oppure taccio?”: è questo il dubbio che attanaglia il Leone. La risposta dipende dalle singole circostanze: ognuno farà la scelta che predilige. Certo è che, con Venere in opposizione, non è che tutto sia così facile da gestire, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox: molti Leone in questi giorni vorrebbero far sentire la propria voce, perché ritengono di essere stati, in qualche modo, beffati o messi da parte ingiustamente.

Vergine, questa settimana riporta alla luce qualche piccolo fastidio: chi è stato male, agli inizi di dicembre, deve continuare a curarsi un po’ di più. Per la Vergine comunque, i piccoli fastidi possono anche essere inerenti ai rapporti sociali, a qualche dubbio che riguarda la famiglia: attenzione quindi con i parenti e nei rapporti genitori/figli, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Una settimana che fa sentire un po’ di più questa dissonanza di Marte che, ogni tanto, si riversa nel rapporto con gli altri e soprattutto crea qualche agitazione.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia recupera ma non sono “rose e fiori”, lo Scorpione sperimenta nuove strade

Bilancia, si recupera questa settimana! Venere e Marte sono in aspetto buono. L’Oroscopo di Paolo Fox ammette però che questo non è un cielo proprio super: da chi vuole cambiare tutto (lavoro, casa, riferimenti) a chi semplicemente ha in mente un progetto che, prima di maggio, non si evolverà, c’è questa tensione interiore che non si riesce a dominare. Di conseguenza è molto importante, in questo momento, ritrovare fiducia in amore: una fiducia che a dicembre forse non c’è stata. Chiaramente, chi ha chiuso una storia o è arrabbiato con un ex dovrebbe avere la forza di voltare pagina.

Scorpione, sono stelle interessanti: non tutto quello che stai facendo adesso ti regala soddisfazione e sappiamo che dovremo arrivare ad aprile maggio, per chiudere quello che non va bene. Quindi è probabile che i nati Scorpione, adesso, stiano facendo delle sperimentazioni, si siano messi in gioco, anche in maniera un po’ azzardata, e poi, a metà anno, decideranno bene cosa fare. L’amore è in secondo piano, perché la tua testa sta altrove, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











