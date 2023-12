Oroscopo Paolo Fox weekend 9-10 dicembre 2023/ Ariete coraggioso, il Leone deve fare attenzione

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend 9-10 dicembre 2023

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox del weekend, l’esperto di astri ha svelato l’andamento astrale nel corso del suo intervento a I Fatti Vostri. Come andranno le cose oggi 9 dicembre e nel week-end? Secondo Paolo Fox l’Ariete è particolarmente coraggioso e audace, questa condizione di forza vi renderà più intraprendenti e allontanerà qualche timore di agire. Poi spazio al Toro. Non dovete commettere l’errore, in questa giornata ma in generale in tutto il weekend, di dire parole a sproposito. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox per i Gemelli sarà invece intrigante l’amore.

Per il Cancro è un weekend che si profila molto promettente, sia in amore che sul lavoro. Chi ha avuto un momento di tensione con il partner, in particolare, riuscirà a correre ai ripari e riaccendere la passione. Per l’Oroscopo del weekend di Paolo Fox del Leone, permangono i dubbi in questo fine settimana, sia in amore che in generale nei rapporti con gli altri. La Vergine deve darsi da fare senza però esagerare, meglio non strafare né rischiare troppo in questo fine settimana, le vostre stelle non saranno tutte favorevoli e per questo secondo l’Oroscopo di Paolo Fox servirà più attenzione.

L’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend, l’analisi dei segni

Sempre nel corso del suo intervento a I Fatti Vostri su Rai2, Paolo Fox ha concluso l’oroscopo del weekend svelando come andranno le cose anche per gli altri segni, oltre a quelli analizzati in un primo momento. Bilancia, è in aumento la vostra disponibilità nei confronti degli altri, così come la capacità di comprensione che ultimamente era venuta un po’ meno. L’Oroscopo di Paolo Fox ha poi acceso i riflettori sullo Scorpione. E’ il periodo migliore sia per premere sull’acceleratore, se un progetto è già in piedi, o per promuovere al meglio un qualcosa a cui avete lavorato tanto e che prometterebbe molto bene.

Paolo Fox si è poi spostato sul Sagittario, fate bene ad essere sinceri, schietti e diretti ma fate attenzione a non ferire le altre persone usando parole brusche o troppo dure. Per il Capricorno è il momento di staccarsi un attimo dal lavoro, mettendo in un angolo ciò che state facendo. Per l’Acquario c’è una sola cosa da fare in questi casi: fermarsi, fare un bel respiro e trovare del tempo per rilassarsi. Secondo l’Oroscopo di Fox per i Pesci sarà un weekend di recupero, soprattutto dal punto di vista emotivo.











