Le previsioni dell’Oroscopo per la settimana

Come andranno le cose nei prossimi giorni secondo l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana? Il noto esperto di astri è intervenuto sulle colonne di Dipiù TV, dove ha aggiornato i lettori con le novità dal punto di vista astrale, analizzando segno per segno in particolare per la settimana 2-8 agosto 2024:

ARIETE: Marte e Giove vi aiuteranno nei nuovi incontri, se non avete iniziato una storia potrete rimanere stupiti, curate il denaro, gli ultimi due anni vi hanno un po’ danneggiato le risorse.

TORO: non lasciate niente di intentato per soddisfare il vostro cuore, se una storia è chiusa non si torna indietro, via libera alle novità, fate attenzione a chi gioca sui vostri sensi di colpa, in arrivo novità positive dal punto di vista economico.

GEMELLI: le relazioni di questo periodo possono essere promettenti, la casa vi richiederà soldi e ci sono delle questioni da amministrare in casa non semplici, impostate bene il lavoro per il futuro.

CANCRO: i prossimi giorni vi regaleranno delle emozioni, le coppie di vecchia data dovranno rinvigorire il legame, eventuali dispute vanno affrontate a metà settimana, ma sempre con estrema cautela.

LEONE: siate aperti a nuovi incontri soprattutto con Ariete, Sagittario e Acquario, non manca la voglia di amare, sul lavorano secondo l’Oroscopo della settimana di Paolo Fox arriveranno presto delle novità.

VERGINE: sarete uno dei segni più sensuali dei prossimi giorni, avrete più cura del vostro aspetto esteriore, con queste stelle potrete fare pace, sul lavoro sperate di cambiare qualcosa o dovete capire cosa fare.

Oroscopo della settimana 2-8 agosto Paolo Fox: bene Bilancia e Sagittario

Sempre tra le colonne del magazine Dipiù TV, l’esperto di astri Paolo Fox ha fornito ulteriori aggiornamenti con l’Oroscopo della settimana, spiegando cosa potrebbe accadere agli altri segni:

BILANCIA: l’amore è agitato ma è previsto un incontro pieno di emozioni, la Luna nel segno sostiene la giornata di venerdì, tornano i dubbi su questioni di casa e soldi e figli, per il lavoro potrete fare una conoscenza speciale anche in viaggio.

SCORPIONE: Venere tornerà a favore e anche voi avrete maggiore voglia di mettervi in gioco, lasciate la monotonia quotidiana, provate a uscire più spesso, il fine settimana vi aiuterà con le conoscenze.

SAGITTARIO: affrontate nuove sfide sul lavoro, pensate alle vostre capacità, occhio alle giornate più polemiche che sono in arrivo, le storie interrotte lasciatele lì dove sono.

CAPRICORNO: periodo molto costruttivo sul lavoro, tornate a vincere voi, cercate di capire su quali persone puntare, i single abbandonino la paura di commettere passi falsi.

ACQUARIO: è il momento giusto per innovare e cambiare delle cose, permettete ai vostri cuori di innamorarsi, si apriranno delle nuove opportunità molto presto.

PESCI: le coppie più forti potrebbero andare in difficoltà, chi è single non deve cercare ad ogni costo un incontro, ci penserà il destino, prendetevi un po’ di sano relax.