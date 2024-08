L’oroscopo agosto 2024 con le previsioni di tutti i 12 segni dello Zodiaco Mauro Perfetti lo ha fornito come ogni anno al magazine Oggi. Cosa dicono le Stelle su amore e fortuna? Quali segni potranno sbilanciarsi in amore e quali invece è meglio che siano più cauti e tranquilli. Il noto astrologo si è sbilanciato anche con indicazioni sull’andamento della fortuna e dato un’occhiata infine ai soldi. Insomma quali saranno i segno top e flop? Vediamo di seguito le previsioni per gli ultimi sei segni da Bilancia e Pesci.

Oroscopo agosto 2024 di Mauro Perfetti: Bilancia ha bisogno di riposo

BILANCIA: Il Cielo spinge a ricercare leggerezza e relax, le vacanze e le persone che vi vogliono bene si riveleranno un toccasana per ricaricare le pile e archiviare i malesseri, se invece non è tutto ok c’è da capire dove volete andare come coppia e se la persona che avete scelto al vostro fianco è quella giusta, per i single è aperta la stagione dell’amore.

SAGITTARIO: Trascorrerete le vacanze con chi vi fa stare bene, nelle coppie ben assortite l’intesa si rinnova nell’eros e si rinforza nel reciproco accordo di pianificazione, nel frattempo Saturno entra in gioco per esortarvi a rivalutare quei rapporti che non stanno dando i frutti sperati: via aiuterà a decidere se rianimarli o rottamarli del tutto.

SCORPRIONE: L’oroscopo agosto 2024 indica un cielo promettente per mettere a posto le questioni di cuore lasciando ben sperare in una piccante e rigenerante ripresa delle dinamiche di coppia, anche le crisi saranno superate, per i single c’è la possibilità che una bella amicizia si trasformi nell’amore per tutta la vita altrimenti ci penseranno gli amici a confezionarvi l’incontro giusto o trasgressivi flirt.

Mauro Perfetti, oroscopo del mese di agosto 2024: recupero per Capricorno

CAPRICORNO: Il Cielo nel mese di agosto lascia presagire un importante recupero tra eros, intesa e voglia di lasciarsi andare. Venere è pronta a regalarvi un nuovo atteggiamento e a rinforzare l’autostima, chi è intrappolato in un amore in bilico scioglierà i nodi per scoprire se è possibile una conciliazione, agevolati dalla fortuna.

ACQUARIO: L’oroscopo agosto 2024 si annuncia rigenerante e promettente per l’eros, dopo i momenti no sarà più facile riprendersi e riprendere il controllo della propria vita. È anche tempo di bilanci e verifiche e potrete ricucire i legami che sono andati in tilt. Entro la fine del mese avrete il via libera per fare un salto di qualità.

PESCI: Tuffatevi nel relax con chi vi fa stare bene non con chi vi spreme come un limone, sarà più facile ritagliarsi dei momenti con la vostra dolce metà e gli affetti sinceri, ci penserà invece Saturno a darvi la spinta per chiudere con le relazioni che non funzionano più. Dal 30 agosto si sbloccano conferme e proposte per cambiare lavoro.