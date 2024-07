Oroscopo settimanale 14-20 luglio 2024: le previsioni di Mauro Perfetti/ Periodo al top per i Capricorno!

Una nuova settimana si avvicina e i soliti temi in ballo potrebbero ricevere scossoni, novità o periodi di calma piatta. Le previsioni per l’Oroscopo settimanale dal 14 al 20 luglio 2024, offerti dal magazine Oggi e curato da Mauro Perfetti, offrono particolari dettagli per la seconda metà dello Zodiaco. In particolare, il segno con il voto massimo risulta essere il Capricorno (da 10 in pagella), ma attenzione anche alle novità in serbo per gli altri segni. Cosa ci riserveranno amore, lavoro e salute? Scopriamolo insieme con le previsioni dell’Oroscopo settimanale.

Previsioni Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 14 al 20 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’eros sarà protagonista in queste settimana, al pari della voglia di progettualità con il partner. Arrivano giorni favorevoli anche sul lavoro dove le opportunità passeranno per conoscenze molto interessanti.

SCORPIONE: All’unisono amore e lavoro in questa settimana, soprattutto per chi sentirà un’atmosfera favorevole intorno a sé. Diversamente, sarà necessario fare attenzione tra scelte e opportunità complesse e forse confuse. L’ambiente professionale potrebbe essere propizio per nuovi incontri per coloro che sono single.

SAGITTARIO: L’autostima sarà un’arma importante per affrontare la settimana, soprattutto dal punto di vista relazionale. Ottimi incontri per i single mentre sul lavoro il periodo sarà positivo in termini di proposte e colloqui.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale i prossimi giorni sono da voto massimo. Avrete l’opportunità di riprendere le redini della vostra vita e fortificare i rapporti sentimentali e le nuove opportunità in ambito professionale. Favoriti i flirt così come le conferme tanto attese sul lavoro.

ACQUARIO: Anche per i nati sotto questo segno è giunta l’ora di riprendere in mano la propria vita per raggiungere i tanto auspicati momenti di felicità. Rinnovi e novità sono in arrivo, è dunque importante rimanere tranquilli, rilassati e positivi.

PESCI: Se c’è qualcosa da cambiare nella vostra vita, proprio questa settimana potrebbe offrire gli assist giusti. Il fine settimana risulta propizio per chi è single e in cerca di nuovi incontri; altrettante buone notizie sono riservate al settore professionale con ottime novità e nuovi progetti in arrivo.











