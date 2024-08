È iniziata una nuova settimana ed è tempo di dare un’occhiata al Cielo ed alle Stelle per scoprire cosa dice l’oroscopo settimanale dal 5 all’11 agosto 2024 di Simon and the stars. Stando quanto riporta il noto astrologo inizierà un periodo di rinascita per Bilancia con non è egoismo ma mettere se stessi al primo posto. E non è tutto grandi conferme soprattutto in amore sono arrivo nel weekend per Aquario. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni dell’astrologo degli ultimi sei segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Simon and the Stars: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: Se pensi un po’ a te stessa, non devi necessariamente vederlo come un atto di egoismo, tu che sei sempre dedita agli altri, hai bisogno di staccare dal lembo della tua giacca una serie di persone che si appoggiano a te, tuttavia ci sono persone e persone, quelle che ami di più hanno sempre il tuo supporto.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che Venere smette di remare contro, e questa è senz’altro un’ottima notizia! Il suo ritorno in buon aspetto aiuta a superare i momenti più difficili di coppia, ma anche a ritrovare un po’ più di tempo per l’amore, visto che nelle ultime settimane ci sono state molte distrazioni e tensioni per questioni professionali o familiari che continueranno.

SAGITTARIO: Nelle coppie più solide e rodate, i sentimenti non sono certo in discussione, ma c’è un certo carico di stress proveniente dal lavoro che impedisce di staccare realmente la spina e che può creare discussioni e piccoli malumori anche in vacanza. In questo caso, cerchiamo di non scaricare sul partner o in famiglia alcuni picchi di nervosismo che invece magari hanno la loro causa altrove.

Simon and the stars, oroscopo settimanale 5-11 agosto 2024 degli ultimi segni

CAPRICORNO: Sarai protagonista del tuo Cielo, dietro questo rinascimento del cuore c’è Venere ma in realtà tutto il mese di agosto permette un buon recupero e probabilmente a inizio settimana sei ancora alle prese con l’organizzazione di un viaggio, per raggiungere o farti raggiungere da un amore distante.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale lunedì 5 è ancora una giornata che sulla scia della recente Luna Nuova in opposizione può aiutare a esprimerti liberamente, soprattutto mettendo in luce tutto ciò che non funziona, tuttavia è il passaggio di Venere dal Leone alla Vergine a farti sentire forte l’esigenza di cambiare. Possibili discussioni tra il 6 e il 7 agosto.

PESCI: Le giornate di martedì 6 e mercoledì 7, con la Luna e pure Venere in opposizione, richiedono un confronto che ha tutta l’aria di un momento di verifica. Se da poco hai pensato che un nuovo amore potesse decollare e invece qualcosa è andato storto, non prendertela con le stelle e non dare campo libero a una totale sfiducia nei sentimenti ma non è il momento migliore per fare nuovi incontri.