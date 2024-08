È iniziata una nuova settimana ed è tempo di dare un’occhiata al Cielo ed alle Stelle per scoprire cosa dice l’oroscopo settimanale dal 5 all’11 agosto 2024 di Simon and the stars. Stando quanto riporta il noto astrologo ci saranno buone notizie per Cancro non solo nei prossimi giorni ma anche per le prossime settimana preparando il terreno per l’autunno. E non è tutto grandi conferme soprattutto in amore sono arrivo nel weekend per Ariete. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni dei primi sei segni dello zodiaco da Ariete a Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2024/ Una nuova Venere influenza gli amori estivi: chi sarà più amato?

Oroscopo settimanale di Simon and the Stars: previsioni primi segni

ARIETE: Sfruttare questo momento di “creatività” anche per pensare ai figli, come progetto di vita, ma anche per ricevere buone notizie (se già grandi). Lunedì 5 è un giornata che in tal senso scalda il cuore e porta il buonumore, agosto sarà un mese di grandi conferme, anche se alcune parole importanti possono essere pronunciate proprio nelle giornate del weekend

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 5 agosto 2025/ Amore in ‘stand by’ per Bilancia e Pesci

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale 5-11 agosto 2024 certe soluzioni ai problemi e alle discussioni più recenti sono davvero a portata di mano. Fatta eccezione per la giornata di lunedì 5, ancora leggermente sotto pressione, vedrai che già da martedì 6 ci sarà una virata verso il positivo. Ti consiglio pertanto di mantenere la calma, di non cadere vittima delle provocazioni altrui…

GEMELLI: Martedì 6 e mercoledì 7 sono due giornate da bollino rosso, ci saranno sono i diverbi per questioni economiche, tante le spese sostenute ultimamente e pure quelle che andranno affrontate nelle prossime settimane, soprattutto se c’è in programma un trasloco o una ristrutturazione.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 5 agosto 2024/ Toro a corto di energie, nodi al pettine per i Gemelli

Simon and the stars, oroscopo settimanale 5-11 agosto 2024: Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Si riaccende il cuore con il ritorno di Venere, preparati allora intorno a martedì 6 a ricevere un messaggio, un invito, una notizia che potrebbero in qualche modo destabilizzarti. Torna a farsi vivo un ex? Oppure si tratta di un nuovo incontro? Cerca di gestirlo con calma, ma anche con una certa apertura al confronto

LEONE: Periodo di nuove consapevolezze dice l’oroscopo settimanale 5-11 agosto 2024 è il momento di voltare pagina e andare avanti. Certo, non sempre è così facile, in diversi casi la partita non si chiude qui: per tutto agosto potresti ancora esitare, chiederti se è giusto mettere un punto.

VERGINE: Le vacanze aiuteranno a ricompattare le coppie che ultimamente hanno vissuto alcune “distanze”, ma soprattutto a riaccendere quel desiderio che di recente è venuto meno tra i single. Cerchiamo però di uscire dall’astrazione e dalle fughe mentali, e andiamolo a cercare sul serio: mercoledì 7 e domenica 11, ad esempio sono due ottime giornate per vivere calde emozioni sotto il sole d’agosto.