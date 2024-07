Con l’aumentare delle temperature, direttamente proporzionale è anche la voglia di scoprire cosa ci riserva la prima fase del mese di agosto. Puntuali per l’occasione arrivano le previsioni di Simon and the Stars per l’Oroscopo settimanale dal 30 luglio al 4 agosto 2024. L’amore sarà ‘caliente’ come il clima o vivrà un autunno imprevisto? Sul lavoro c’è sempre qualcosa che cambia, in positivo o in negativo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Simon and the Stars per l’Oroscopo settimanale.

Le previsioni di Simon and the Stars per l’Oroscopo settimanale dal 30 luglio al 4 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: I prossimi giorni possono rappresentare una svolta decisiva per gli affari; merito della creatività che sarà barlume per i nuovi progetti. In generale il periodo è dunque positivo ma attenzione a possibili cambiamenti imprevisti da gestire con oculatezza dal punto di vista economico. Venere propizia il momento sentimentale dei single ma anche per le giovani coppie è il momento per rendere ancora più solida l’unione.

TORO: Qualcosa potrebbe rallentare in questa settimana e in generale per il mese di agosto, da settembre è prevista però una svolta sul fronte lavorativo. Dal punto di vista relazionale la priorità potrebbe passare alla famiglia, alla necessità di riprendere contatto con lo stare insieme.

GEMELLI: Stando alle previsioni di Simon and the Stars per l’Oroscopo settimanale, questi potrebbero essere giorni chiave se siete in attesa di una buona notizia in ambito lavorativo. La Luna nel segno propizia gli affari mentre per l’amore non guasterà il passaggio di Venere, anzi; con le giuste riflessioni si potrà giovare di ottimi momenti sia in coppia che per i single.

CANCRO:Non è forse il momento di stravolgere la propria sfera lavorativa ma a furia di aspettare i rischi potrebbero aumentare; prendere una decisione potrebbe dunque segnare finalmente una svolta decisiva. In amore il passato sarebbe da evitare; pensare di più a sé stessi e guardarsi intorno per cercare il nuovo potrebbe garantire una maggiore serenità.

LEONE: Il periodo è propizio per le novità lavorative soprattutto se si sta pensando di far germogliare nuove idee e progetti. Venere garantisce un cielo sorridente per l’amore, soprattutto per i single che da tempo sono ‘a caccia’ della propria metà.

VERGINE: Nonostante il peso di qualche cambiamento di troppo, sarà Mercurio a garantire buoni risultati ma soprattutto concreti nel corso di questa settimana. Anche in amore, con il ritorno di Venere, la situazione diventa più che interessante. In generale per il mese di agosto, salvo qualche piccolo affanno, single e coppie potranno giovare di un terreno più che fertile.

Oroscopo settimanale, le previsioni di Simon and the Stars dal 30 luglio al 4 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La ripresa continua ad essere graduale e non c’è motivo di preoccuparsi, anzi; forse sarebbe giusto iniziare a mettere mano a nuovi progetti che potrebbero dare i loro frutti nel prossimo futuro. In amore potreste risentire di un po’ di stanchezza; l’ultimo periodo è stato faticoso ma non è detto che con un supporto in più non siate in grado di rendere gioioso anche questo momento.

SCORPIONE: La luna garantisce calma sul lavoro ma soprattutto per i più audaci non sono da escludere soddisfazioni importanti proprio in questa settimana. Si risente ancora delle ultime questioni familiari ma con il giusto dosaggio di relax ed energie tutto dovrebbe tornare presto alla normalità.

SAGITTARIO: Non è il momento migliore per dedicarsi a discussioni con colleghi o datori di lavoro; meglio valutare con attenzione e meditare su quando agire. Attenzione in amore dove, con la presenza di Marte, potreste risultare fin troppo pretenziosi.

CAPRICORNO: Si prevede una settimana illuminante per diverse scelte che riguardano l’ambito lavorativo; sia chi ha scelto il cambiamento, sia chi ha in cantiere un progetto da tempo. Attenzione però perchè il troppo lavoro potrebbe avere ripercussioni poco felici in ambito sentimentale.

ACQUARIO: Gli affari sono in netto recupero e finalmente potreste ritrovare la giusta motivazione per farvi valere sul posto di lavoro. In amore le coppie potrebbero riuscire a superare alcune scaramucce riferite al periodo precedente; avere maggiore consapevolezza potrebbe risultare più che proficuo.

PESCI: Stando alle previsioni di Simon and the Stars per l’Oroscopo settimanale, potreste accusare un po’ di fatica sul lavoro almeno nei primi giorni che seguono. Una volta sciolti i nodi la strada dovrebbe però tornare in discesa. Presagi che meritano attenzione anche in amore dove l’opposizione di Venere prevista per i primi giorni di agosto potrebbe guastare un po’ di serenità.