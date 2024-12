Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 16 al 22 dicembre 2024

L’oroscopo settimanale di Ada Alberti torna puntuale anche per i giorni di questa settimana, che vanno dal 16 al 22 dicembre 2024. La nota astrologa ieri ha proposto, come sempre ogni lunedì mattina all’interno del programma Mattino Cinque, le previsioni delle stelle inerenti ai 12 segni del nostro Zodiaco. Scopriamo di seguito e nel dettaglio, tra questioni sentimentali e professionali, l’oroscopo settimanale di Ada Alberti per la seconda metà dello Zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Ada Alberti: Scorpione e Acquario, occhio in amore

Ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 16 al 22 dicembre 2024, per i segni dalla Bilancia ai Pesci:

BILANCIA: Potrete realizzare grandi cose e avrete entrate finanziarie; poi uscite e divertitevi, straordinario sarà mercoledì per questo.

SCORPIONE: Ancora Venere e Marte dissonante, occhio in amore.

SAGITTARIO: Ancora un buon periodo per voi, soprattutto mercoledì, anche in campo affettivo; quindi osate, è un periodo di rinnovamento.

CAPRICORNO: Potrete incontrare una persona che può esservi utile in una questione legale ma anche in una questione professionale.

ACQUARIO: Buone nuove per voi, ma già qualcosa vi è arrivato; soprattutto per gli artisti del segno e per i creativi può essere un periodo d’oro. Occhio al rapporto sentimentale tra mercoledì e giovedì.

PESCI: Qualcosa si muove, magari sarete aiutati in un questione lavorativa; l’amore, soprattutto per i single, può arrivare.

