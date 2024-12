Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 16 al 22 dicembre 2024

Il Natale si avvicina e per i segni zodiacali questo periodo può rivelarsi determinante per ricucire rapporti personali o costruirsi importanti novità in ambito professionale. L’oroscopo settimanale di Ada Alberti, relativo ai giorni che vanno dal 16 al 22 dicembre 2024 e annunciato come di consueto all’interno della puntata di Mattino Cinque di ieri, si sofferma come sempre nel dettaglio di ciascun segno: di seguito scopriamo le previsioni di Ada Alberti per la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Ada Alberti: contrasti in amore per Toro, Gemelli ancora tesi

Di seguito l’oroscopo settimanale di Ada Alberti per i segni dall’Ariete alla Vergine:

ARIETE: Sempre più vicini al Natale, si pensa alla casa e alla famiglia e per l’Ariete sarà proprio così. Potrete realizzare qualcosa di interessante con le persone care, ma mercoledì e giovedì buone nuove in arrivo in campo lavorativo e anche finanziario.

TORO: Ancora Venere e Marte dissonanti possono creare contrasti in amore e freddezza.

GEMELLI: Ancora il periodo può essere caotico, dubbioso, teso, però potrete usare la Luna di mercoledì e giovedì per cercare di trovare un accordo con le persone con cui avete dei contrasti in questo periodo.

CANCRO: Può essere sempre interessante e innovativo il campo lavorativo: dovrete veramente cercare di dare tanto e anche di più, perché potrete ottenere molto di più in campo professionale.

LEONE: Soprattutto mercoledì e giovedì sono vincenti in campo lavorativo e anche sul campo finanziario.

VERGINE: Ancora dovete pazientare un po’, anche se la Luna può esservi di aiuto per confrontarvi con la persona amata e trovare degli accordi, anche per l’organizzazione del Natale.

