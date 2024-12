Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Cosa rivela l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti per questa nuova settimana, che va dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025? Come ogni lunedì mattina la nota astrologa ha illustrato le sue previsioni all’interno del programma Mattino Cinque News, focalizzandosi questa volta sulla notte di Capodanno dei 12 segni e su come questi affronteranno i primi giorni del 2025. Scopriamo insieme le previsioni per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Ada Alberti: discussioni in casa per Bilancia, emozioni per Pesci

Ecco illustrate le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Ada Alberti, dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, per la seconda metà dello Zodiaco:

BILANCIA: Forse qualche discussione in casa proprio la notte di San Silvestro? Molto meglio il giorno dopo, cioè l’1, ma anche il 2: sarete sicuramente più effervescenti e, chi lo sa, anche innamorati.

SCORPIONE: Dovreste cercare di andare d’accordo col partner, che sarà più bizzoso che mai; mi raccomando, siate prudenti, soprattutto l’1 e il 2. Forse troppo divertimento la notte di San Silvestro? Cercherete la quiete tra le mura domestiche, chissà se l’avrete.

SAGITTARIO: Sicuramente i divertimenti non vi possono mancare, ma dovreste cercare di organizzare qualcosa di speciale con un gruppo di persone che vi circondano durante l’anno.

CAPRICORNO: Sicuramente sarete circondati da amici, vecchi e nuovi, e vi divertirete tantissimo.

ACQUARIO: Qualcosa stride in casa? È possibile, ma vi riprenderete il 2 e il 3.

PESCI: Devo dire che le emozioni non vi mancheranno.