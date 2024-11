L’oroscopo settimanale di Ada Alberti con le previsioni da lunedì 11 fino a venerdì 15 novembre 2024 è tratto come sempre dalle previsione della nota astrologa nel programma del mattino di Canale5 condotto da Federica Panicucci e Alessandro Vecchi. Le Stelle prevedono fortuna e buone opportunità per alcuni segni mentre per altri il periodo non è dei più floridi. E quindi ci sarà un cielo molto interessante per Bilancia mentre Scorpione saranno all’insegna dell’ottimismo, giorni importanti per Sagittario. E poi ancora mentre migliora la situazione a Capricorno, mentre gli Acquario avranno aria di tempesta sia al lavoro che soprattutto con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci (invece, qui le previsioni da Ariete a Vergine).

Oroscopo settimanale dall’11 fino al 15 novembre 2024: ottimismo per Scorpione

BILANCIA: L’oroscopo della settimana svela che il cielo è molto interessante anche se ci potrebbero essere delle difficoltà in casa soprattutto con il partner, c’è qualche problema troverete le soluzioni.

SCORPIONE: La nota astrologa riporta che per i nati del segno ritorna l’ottimismo grazie a delle persone che incontrerete, si ad un progetto molto importante che vi aprirà un portone non solo le porte, quindi osate.

SAGITTARIO: Ada Alberti rivela che i nati del segno stanno migliorando e saranno giorni importanti in cui potrete mettervi in gioco in qualcosa di nuovo.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: migliora la situazione di Capricorno

CAPRICORNO: Migliora la situazione e ci sono novità soprattutto in campo professionale ed il consiglio è quello di afferrare al volo le occasioni che arriveranno

ACQUARIO: Stando a quanto l’oroscopo settimanale riporta la nota astrologa bisogna stare attenti a qualche collaborazione lavorativa ma anche con il partner, c’è aria di tempesta? È possibile

PESCI: Le Stelle prevedono che in questa settimana sono favorite le vendite in questo periodo ma attenti se dovrete comprare qualcosa non fate il passo più lungo della gamba.

