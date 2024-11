L’oroscopo settimanale di Ada Alberti con le previsioni da lunedì 11 fino a venerdì 15 novembre 2024 è tratto come sempre dalle previsione della nota astrologa nel programma del mattino di Canale5 condotto da Federica Panicucci e Alessandro Vecchi. Le Stelle prevedono fortuna e buone opportunità per alcuni segni mentre per altri il periodo non è dei più floridi. Il Toro avrà delle tensioni sul lavoro mentre Gemelli devono stare attenti alle finanze. Periodo particolarmente favorevole per Ariete, Cancro e Leone mentre Vergine grazie ad una Venere non più sfavorevole può ritrovare l’armonia in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da Ariete a Vergine. Mentre le previsioni dei restanti segni zodiacali sono nell’altro articolo.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4 – 10 novembre 2024/ Incontri tutti da vivere per Acquario

Oroscopo settimanale dall’11 fino al 15 novembre 2024: buone nuove per Ariete

ARIETE: Avrà una settimana estremamente vincente soprattutto mercoledì quindi il consiglio dell’Alberti è di osare perché ci sono anche delle buone nuove in arrivo

TORO: L’oroscopo settimanale di Ada Alberti svela che potrebbero esserci tensioni sul lavoro soprattutto con un superiore, cautela soprattutto venerdì a causa di una Luna Piena piuttosto ambigua.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4 - 10 novembre 2024/ Tensioni per Toro, Leone ritrova energie

GEMELLI: Stando a quanto riporta Ada Alberti nel suo oroscopo della settimana occorre fare attenzione alle finanze però sono possibili nuovi incarichi ma se dovete firmare un contratto aprite bene gli occhi perché potrebbero esserci delle clausole particolari.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: periodo vincente per Cancro

CANCRO: La nota astrologa ha rivelato che è un periodo vincente ma fatto anche di sfide che dovrete per forza affrontare ma avete tutte le carte in regola per vincere.

LEONE: Dall’oroscopo settimanale si scopre che è un bellissimo periodo, dovete assolutamente osare, tutto è in crescita e soprattutto sul lato professionale ci sono degli avanzamenti di carriera.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 29 ottobre al 3 novembre 2024/ Divertimento per Bilancia e Acquario

VERGINE: Stando a quanto riporta Ada Alberti qualcosa finalmente migliora perché Venere da lunedì non è più dissonante e quindi anche in amore ritorna un po’ più di armonia.