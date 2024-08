Oroscopo Ada Alberti, le previsioni della settimana dal 12 al 18 agosto 2024 per i primi sei segni

Quali sono le previsioni per questa settimana appena iniziata secondo l’oroscopo di Ada Alberti? Quali segni saranno favoriti e quali, invece, potrebbero passare in ferragosto non dei migliori? Ecco cosa ha rivelato la celebre astrologa nel corso della nuova puntata di Morning News per i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Simon and the stars dal 12 al 18 agosto/ Previsioni da Bilancia a Pesci: Top e Flop

ARIETE: Amicizia al top per questo segno. Secondo l’Oroscopo di Ada Alberti, “Sicuramente sarà circondato da amici vecchi e nuovi, ma sarà sempre al telefono a rispondere ai vari messaggi di tanti amici che chiameranno da lontano.”

TORO: Questo segno è un po’ pensieroso e anche nostalgico. Penserà, però, molto più al lavoro e alle questioni finanziarie. All’amore ci penserà il 16 agosto.

Oroscopo settimanale Simon and the stars 12-18 agosto 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: Cancro al TOP

GEMELLI: Potrebbero esserci problemi di coppia nel corso di questa settimana estiva. Ada Alberti, nel suo oroscopo settimana, dice: “Attenti a non litigare col partner proprio la notte di ferragosto.”

Ada Alberti, le previsioni dell’oroscopo per Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo settimanale di Ada Alberti continua con le previsioni per i segni Cancro, Leone e Vergine. Come saranno i prossimi giorni?

CANCRO: Ottime previsioni per il segno del cancro. Il vostro ferragosto sarà una magia tutta da vivere, soprattutto il 16. Ci sono invece incontri in vista per i sigle.

LEONE: Amore tutto da vivere per questo segno, che secondo l’Oroscopo di Ada Alberti si divertirà senz’altro nei giorni di questa calda settimana. Allo stesso tempo penserete anche al lavoro, perché ci sono novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 agosto 2024/ Ferragosto piccante per l'Ariete e amori trasgressivi per Acquario

VERGINE: Sarà una settimana ricca di emozioni per voi ma anche di trasgressioni. Che scoppi l’amore proprio durante la notte di ferragosto?