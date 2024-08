Le previsioni di oggi 12 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sono come sempre un monito per affrontare le prossime ore, senza mai dimenticare le proprie e personali intuizioni. L’amore risplende grazie alla spensieratezza tipica del periodo estivo o resterà ancora arenata per chi da tempo cerca una svolta? E sul lavoro, con le ferie imminenti o già in corso, ci saranno nuove cose su cui lavorare? Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 12 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 12 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Praticità e pragmatismo saranno valori favoriti dalla presenza della Luna; gli aspetti finanziari potrebbero ricevere una poderosa spinta al rialzo.

SCORPIONE: L’emotività in alcuni casi può essere un limite e le congiunzioni astrali di oggi rendono particolarmente ostica la giornata. Praticare calma potrebbe rivelarsi la scelta più opportuna.

SAGITTARIO: Stando alle previsioni di Branko per oggi 12 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko l’agitazione potrebbe dominare le prossime ore. Forse è giunta l’ora di dare maggiore spazio al relax.

CAPRICORNO: Luna e incontri interessanti per oggi viaggiano all’unisono; per chi è single, così come per chi è già in coppia, l’amore troverà finalmente una luce nuova da condividere.

ACQUARIO: Le tensioni in amore sono dietro l’angolo, soprattutto per chi ha lasciato che le questioni in sospeso restassero irrisolte. Riflettere prima di discutere non sarebbe una cattiva idea.

PESCI: Nuove opportunità in arrivo, soprattutto per chi ha rapporti economici legati al contesto internazionale. Prendetevi il vostro tempo per valutare nuovi progetti e occasioni per il futuro.

