Una nuova settimana apre i battenti e come sempre uno sguardo alle previsioni può favorire un approccio migliore ai giorni da vivere, seguire e per certi versi scandagliare. Puntuali le previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Bilancia di Simon and the stars che ospite a Citofonare Rai2 ha raccontato del parere delle stelle per quelli che sono i giorni dal 13 al 19 gennaio 2025. Al centro temi di primo interesse come amore, lavoro e soldi con un focus su eventuali occasioni od opportunità da cogliere al volo, oppure no.

L’Oroscopo settimanale Bilancia 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars non è proprio dei migliori; la classifica stilata dal noto astrologo a Citofonare Rai2 racconta di una poco confortante ultima posizione. Non a caso, perentorio l’esordio: “Il buongiorno non si vede dal mattino”. Si prevede per voi un 2025 importante ma con una partenza non proprio scoppiettante; come frenata da piccole questioni, non proprio eccessivamente fastidiose, ma comunque da iscrivere all’albo dei deterrenti per una rapida salita nel corso del prossimi giorni.

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Bilancia 13-19 gennaio 2025: ‘falsa’ partenza ma con buoni auspici

Stando alle previsioni di Simon and the Stars nel merito dell’Oroscopo settimanale Bilancia 13-19 gennaio 2025 le questioni più intricate riguarderanno i soldi o alcune beghe riguardanti la casa. Ostilità che sarebbero però da circoscrivere alla settimana entrante e che già dalla prossima potrebbero sbiadire lasciando spazio a soddisfazioni e voglia di emergere.

I momenti distesi sono dietro l’angolo, il trucco sarà proprio quello di superare i prossimi giorni con la consapevolezza che il meglio deve ancora arrivare. Insomma, un 12esimo posto nella classifica dell’Oroscopo settimanale Bilancia 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars che può però valere come sprono per il futuro.

