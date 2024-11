L’oroscopo settimanale di Branko è tratto dal magazine Chi è svela cosa prevedono le Stelle per la prossima settimana. L’esperto di astrologia ha fornito le sue previsioni segno per segno soffermandosi soprattutto su amore, lavoro e fortuna rivelando quali segni avranno un cielo particolarmente favorevole e quali invece è meglio se agiscono con cautela. Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Pesci nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024.

Oroscopo settimanale fino al 1 dicembre 2024: previsioni segno per segno

ARIETE: Periodo ottimo per fare un check della vostra situazioni finanziaria, di investimenti e immobiliari. Grazie a Plutone potrete fare nuove conoscenze autorevoli per lavoro e carriera, la fortuna vi assiste. In amore c’è un po’ di freddezza ma la passionalità è alta.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko è tempo di giocare a carte scoperte e accettare nuove sfide professionali, con questo Marte sotto attacco meglio arroccarsi ma non è detto che sarete voi a perdere.

GEMELLI: Capirete dov’è che state sbagliando anche se le emozioni non si possono ne pesare ne misurare, l’amore sembra un po’ in crisi ma alla fine capirete come muovervi. Cautela e attenzioni negli affari e sul lavoro.

CANCRO: Si prevedono nuovi incontri emozionanti per i nati del segno, un po’ contrastanti ma eccitanti e possono portare a belle amicizie e contatti utili nella carriera. Ci saranno spese ed entrate mentre in amore fate voi il primo passo.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela chi è in coppia potrebbe rafforzarsi grazie a nuove consapevolezze e nuovi percorsi spinti dall’eros, la situazione lavorativa, invece, sarà più delicata ed è necessario agire con cautela.

VERGINE: Le Stelle vi pongono davanti nuove possibilità per scoprire nuove possibilità sia nella carriera che nella vita privata, Plutone porta grande efficacia per il vostro lavoro e per chi tende a puntare su uno scatto di carriera.

Branko, oroscopo settimanale: previsioni degli ultimi segni

BILANCIA: Amore a gonfie vele con incontri romantici e viaggi emozionanti e fruttosi mentre sul lavoro la strada è in discesa, forma fisica al massimo e cielo stupendo anche per progettare un figlio.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che la Luna Piena provoca tensioni nella coppia, potete ottenere delle conferme anche sul lavoro mentre se state acquistando caso e volete accedere ad un mutuo i parenti possono aiutarvi.

SAGITTARIO: L’amore avvantaggiato da Marte sia per quanto riguarda le storie serie che per chi è in cerca solo di avventure, buone notizie in famiglia e periodo molto produttivo per lo studio.

CAPRICORNO: Amore nel vostro cielo, possibili nuovi incontri per chi è solo quindi uscite, incontrate gente e date una possibilità alla fortuna di farvi battere il cuore, incentivati i guadagni e incrementato il patrimonio personale.

ACQUARIO: Il Cielo è in evoluzione e pronto a portarvi potere, denaro e fascino personale tuttavia nonostante tutto in famiglia potrebbero esserci tensioni e fastidi.

PESCI: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale questo periodo non è particolarmente florido e redditizio, cercate di rallentare e riposarvi e soprattutto non date ascolti a saccenti e presuntuosi. Nuovi incontri se cercate l’amore.