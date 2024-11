Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 novembre 2024: cosa dicono le stelle per i primi sei segni dello zodiaco

Le previsioni dell’oroscopo di Branko per la settimana dal 18 al 24 novembre 2024 prevedono giorni intensi, ma anche sorprese, emozioni e piccoli fastidi da affrontare. Per alcuni segni sarà una settimana all’insegna dell’amore mentre altri dovranno aspettare ancora prima di poter vivere intense emozioni sentimentali, ma cosa prevedono esattamente le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a vedere tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 novembre 2024: sfide per i Gemelli

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno dell’Ariete saranno alle prese con una settimana particolare con l’amore che sarà abbastanza altalenante e il lavoro che, invece, sarà più stabile. Attenzione, però, a non esagera e a dosare la tua energia. Grandi emozioni e sorprese per i nati sotto il segno del Toro nei prossimi sette giorni. L’amore, in particolare, andrà a gonfie vele mentre il lavoro potrebbe riservarvi qualche ombra. Occhio alla situazione finanziaria.

I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, affronteranno una settimana all’insegna della creatività, ma attenzione alla salute che richiede un’attenzione maggiore. Amore traballante ma nulla di impossibile da risolvere mentre sul lavoro ci sono sfide all’orizzonte da affrontare.

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 novembre 2024: alti e bassi per la Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, il Cancro potrebbe avere qualche piacevole sorpresa in amore mentre il lavoro richiede più energia di quella che in questo momento riesci ad avere. Attenzione alle spese impulsive perché gli acquisti sono altalenanti. Per tutta la settimana, inoltre, sarà importante mantenere la calma per affrontare le varie situazioni.

La settimana per i nati sotto il segno del Leone sarà particolarmente brillante per i sentimenti senza trascurare il benessere interiore. Sul lavoro, invece, ci sono occasioni da cogliere al volo. Montagne russe in amore per i nati sotto il segno della Vergine che vivranno momenti intensi, ma anche momenti meno entusiasmanti. Sul lavoro, invece, potrebbe esserci qualche sorpresa positiva.