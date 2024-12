Oroscopo settimanale Branko, previsioni dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025

Si rinnova il consueto appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Branko, disponibile sul settimanale Chi nel nuovo numero in edicola: cosa riservano le stelle ai 12 segni zodiacali per i prossimi giorni, che vanno dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025? Di seguito le previsioni del noto astrologo per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni settimanali per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Branko dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025/ Leone scatenati, grandi sfide per Ariete

Oroscopo settimanale Branko: Pesci sottotono, Capricorno protagonisti

BILANCIA: Weekend dinamico e allegro in cui vi circonderete di persone e familiari che vi faranno sentire il vostro affetto; con la Luna nuova dal 30 sarete invece più stanchi e malinconici, concedetevi quindi un po’ di relax e solitudine. Non siate pigri a Capodanno ma aperti e disponibili all’amore; possibile danza privata con uno Scorpione, i Gemelli sanno come prendervi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 dicembre 2024/ Acquario affaticati, imprevisti per i Bilancia

SCORPIONE: Weekend attivo, grandi stimoli e fermento anche nel settore finanziario; concedetevi però un po’ di relax per non fomentare inutili polemiche. La notte di San Silvestro vi divertirete circondati da simpatiche compagnie e l’amore andrà forte; possibile avventura amorosa con un Sagittario, grandi sorprese da un Pesci.

SAGITTARIO: Grazie alla Luna nel vostro cielo godrete di un weekend vivace e brioso: sarete seducenti e vi riscoprirete adolescenti, l’amore è accanto a voi. Per l’ultimo dell’anno organizzate un tour fotografico carico di ricordi e luoghi del cuore, mentre con Marte e Venere sarete passionali e in ottima forma fisica; incontri possibili con un Acquario o un Cancro.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 dicembre 2024/ Cancro e Ariete confusi, Gemelli in focus sul futuro

CAPRICORNO: La vostra Luna nuova si forma da lunedì 30 e vi porterà al centro dell’attenzione: sarete protagonisti dei veglioni e delle feste di Capodanno, mentre l’amore sarà esigente e sexy e le relazioni stabili più passionali del previsto. Concentratevi in questo periodo solo sulla vita affettiva; sarete folgorati da un Ariete, ma anche una Vergine potrebbe catturare la vostra attenzione.

ACQUARIO: Sarete esaltati e affascinati dal mare d’inverno, la Luna nuova dal 30 vi accompagna ad un 2025 carico di novità. L’amore per voi è a portata di mano grazie a Venere che vi rende morbidi ed accoglienti, mentre nel weekend sono in arrivo possibili incontri; un Leone è pronto a scaldarvi, un Sagittario a sorprendervi.

PESCI: Weekend di ansie e stanchezza, forse perché siete poco riposati; con la Luna nuova dal 30 meglio concedervi un po’ di riposo, mentre le prossime notti saranno ricche di emozioni e possibili incontri, anche in amore, che potrebbero cambiare la vostra sfera personale. Per gli incontri, un Capricorno può catturarvi e un Toro potrebbe rivelarsi molto sexy.