L’oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2024 svela che cosa succederà ai segni zodiacali nei prossimi giorni. Alcuni segni saranno particolarmente fortunati in amore e potranno sfruttare il favore del Cielo e degli Astri per risolvere piccole questioni o screzi con il partner o per lanciarsi in insaziabili flirt. Altri, invece, avranno giornate particolarmente favorevoli sul lavoro e dovranno scegliere le mosse giuste per ottenere dei vantaggi. Vediamo di seguito le previsioni della prossima settimana per i segni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale 9-15 settembre 2024: lavoro scorrevole per Ariete

ARIETE: Le stelle aumentano la concentrazione, quindi, nel lavoro e negli impegni quotidiani noterete una maggior scorrevolezza. Se non lo avete ancora fatto, riprendete in mano le abitudini che avete lasciato un po’ andare nel corso dei mesi estivi. Un semplice flirt o un’amicizia nata da poco potrebbero entusiasmarvi.

TORO: L’oroscopo settimanale si concentra parecchio sulla fortuna: ne avete davvero bisogno. Via libera a matrimoni, convivenze o trasferimenti. Qualche Toro deve ancora digerire una perdita, per cui sarà bene prendersi tutto il tempo necessario per leccarsi le ferite. Riuscirete a tenere a freno le discussioni.

GEMELLI: Venere accentua il romanticismo, mentre Marte in Cancro accentua l’attenzione sulle esigenze di famiglia. La fortuna busserà alla vostra porta e potrete stupirvi di come tutto si risolva spontaneamente. Evitate le paturnie mentali. Giove regala opportunità di crescita.

Previsioni segno per segno: oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2024

CANCRO: Avete perso la bussola di recente ma nei prossimi giorni l’energia sarà stellare e Marte vi renderà dei guerrieri instancabili. Nessuno riuscirà a battervi. Anche in amore sarete bellissimi e irresistibili.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che se c’è qualcuno che vi interessa, è tempo di fare un gesto eclatante. Le stelle aiutano a riordinare il settore finanziario e organizzativo. Emotività accentuata, prendetevi del tempo per voi. Avreste bisogno di uscire di più e di fare maggior attività ginnica.

VERGINE: Le stelle incoraggiano ad esplorare nuove strade professionali. Coloro che da poco hanno intrapreso una frequentazione, dovranno testare il sentimento ma senza tirare troppo la corda. Sarete al centro dell’attenzione e avrete modo di fare conquiste, soprattutto se siete single o se mirate a fare carriera.