L’oroscopo settimanale di Ada Alberti torna come di consueto nel lunedì mattina del programma di Canale5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La nota astrologa ha fornito come sempre le sue previsioni stando attenta alle posizioni dei vari pianeti, soprattutto di Venere, Marte, Giove e Mercurio che sono coloro che più influenzano i segni. Cosa succederà ai segni nei prossimi giorni dal 13 fino al 17 gennaio 2025 soprattutto su amore e lavoro? Vediamo le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

Oroscopo 2025 Ada Alberti, le previsioni sul lavoro/ Bilancia alla grande, fase di crescita per i Pesci

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: previsioni dal 13 al 17 gennaio 2025 su lavoro e amore

ARIETE: Inizia la settimana con un profilo un po’ basso con delle questioni da risolvere, sia in casa che burocratiche però potrete chiudere alla grande anche con un nuovo incarico o con qualche soldino in più.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti occhio alle finanze in questo periodo ma soprattutto se dovete dire la vostra in una questione di lavoro fatelo pure senza paura ed anche a muso duro.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall'8 al 10 gennaio 2025/ Discussioni per la Bilancia: tutte le previsioni

GEMELLI: Che settimana sarà per i nati tra la seconda metà di aprile e la prima di maggio? Occhio alle finanze anche per voi e mi raccomando evitate di investire denaro perché è il momento di pazientare.

Ada Alberti, oroscopo settimanale fino al 17 gennaio 2025: previsioni segno per segno

CANCRO: L’oroscopo settimanale dal 13 al 17 gennaio della nota astrologa rivela che bisogna ridimensionare le spese e tra l’altro questioni finanziarie o in generale legate al denaro potrebbero far nascere discussioni con il partner, evitatele.

LEONE: Ada Alberti per i nati tra la fine di luglio e la prima metà di agosto prevede un periodo di crescita ed espansione in cui si può osare il consiglio però è quello di evitare di strafare soprattutto in certe situazioni in cui ci sono in mezzo i sentimenti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall'8 al 10 gennaio 2025/ Grane finanziarie per l'Ariete: le previsioni

VERGINE: Per i nati del segno tra i più complessi di tutto lo Zodiaco, l’astrologa assicura una settimana in cui potrete chiedere aiuto davvero a chi vi vuole bene e vi sostiene, non temete di chiederlo.