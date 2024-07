La nostra Ada Alberti, astrologa conosciuta da tutti per le sue previsioni sempre puntuali, ha svelato cosa ci riserva la settimana che ci porta diretti alle vacanze di agosto. Un exploit per tantissimi segni zodiacali, che stamattina a Morning News hanno visto l’oroscopo segno per segno con tutte le novità che ci spettano nei prossimi giorni. Vediamo dunque cosa si devono aspettare i segni zodiacali per la settimana che va dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti saranno giorni propizi per alcuni segni, tra cui Cancro, Gemelli e Bilancia, che saranno fortunati specialmente sul fronte amore. Altri come il Toro si troveranno ad scontrarsi con alcuni problemi. Anche gli amici del Leone dovranno affrontare piccole discussoni di coppia, mentre i Vergine devono sciogliere alcune tensioni sul lavoro.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: Ariete, attenti alle trasgressioni

Le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti parlano chiaro: gli Ariete possono iniziare a godere di un periodo favorevole per l’amore, ma devono essere attenti a non cadere in trasgressioni che potrebbero rovinare una bella storia d’amore. Trasgredire non è sempre la soluzione! Per gli amici del Toro, invece, si prospettano alcuni problemi, ma niente paura: si fronteggiano con coraggio ritagliandosi un po’ di tempo per sé stessi e per i propri cari, specialmente durante il fine settimana. Ottime notizie invece per i Gemelli, che hanno una carica esplosiva sotto il punto di vista amoroso. Le previsioni di Ada Alberti consigliano a questo segno di lasciarsi andare e vivere tutto al 100%.

Cosa dice, invece, l’oroscopo settimanale per il segno zodiacale del Cancro? Si sa, nello zodiaco stiamo parlando di quelli più legati alla famiglia, responsabili e fedelissimi in ambito lavorativo. Il 2024 premia questo segno come uno dei favoriti: ci saranno ottime notizie sul piano professionale e una pioggia di opportunità da fare invidia a tutti quanti! Per i Leone, invece, notizie meno vantaggiose: è la settimana dei compromessi in amore, quindi, è buona cosa fare un passo indietro e ascoltare le necessità del partner. I perfezionisti della Vergine sono invece ancora immersi nella pianificazione delle vacanze, il loro sport preferito. Intenti a programmare tutto il mese di agosto, devono prestare un po’ attenzione alla coppia: le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti consigliano più presenza e più concretezza per quanto riguarda i progetti amorosi, soprattutto entro maggio, dove inizierà un periodo di cambiamento e realizzazione personale.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: Scorpione sii prudente, Acquario via libera all’amore

L’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 29 luglio al 4 agosto 2024 prevede ottime notizie per gli amici della Bilancia che si troveranno a vivere un agosto pienissimo di novità e grandi successi amorosi. Interessantissimi anche i consigli di Ada Alberti per i nati sotto il segno dello Scorpione: meglio non essere impulsivi in questo periodo, ma riflettere di più prima di agire. Grandi notizie poi per il Sagittario, come prevedono anche le previsioni di Mario Perfetti: l’oroscopo è a vostro favore in questo periodo di inizio agosto, con i single che faranno incontri da urlo e conosceranno persone molto interessanti.

Gli amici del Capricorno devono invece fermarsi un po’ e badare alla propria salute, perché in questo periodo potrebbe presentarsi qualche piccolo acciacco dopo un anno di no-stop. È il turno dei nati sotto il segno Acquario, un segno sempre creativo e con la testa “tra le nuvole”. Dopo una fase complicata, è giunto il momento di risplendere. Buone notizie in amore ma con qualche riserva: i nati sotto il segno dell’Acquario devono imparare ad essere più riflessivi, valutando bene le persone con cui si rapportano. Ed eccoci arrivati all’ultimo segno zodiacale, quello dei Pesci. L’oroscopo settimanale di Ada Alberti è fiducioso: ottime novità a lavoro e in amore.