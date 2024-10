L’oroscopo settimanale di Ada Alberti con le previsioni della settimana da lunedì 14 fino a domenica 20 ottobre 2024 come sempre è tratto dal Mattino Cinque, il programma in cui la nota strologa fornisce settimanalmente le sue previsioni soffermandosi soprattutto su amore e lavoro tenendo conto dei pianeti in transito e delle loro transizioni sui vari segni posizionandosi a favore o contro. In linea generale in questi giorni c’è una Luna Piena complessa e lo spostamento di Venere e Sagittario potrebbe avere degli effetti diversi sui vari segni. Vediamo nel dettaglio le previsioni della nota astrologa della settimana fino al 20 ottobre 2024.

ARIETE: Giorni complessi soprattutto a causa della Luna Piena e qualcosa potrebbe ferirvi nel profondo soprattutto per quanto riguarda amore e sentimenti, ma lo spostamento di Venere in Sagittario potrebbe darvi una grossa mano sul lavoro.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti per i nati del segno potrebbero esserci tensioni in casa per questioni di lavoro e finanziarie. Per vostra fortuna, però, riceverete un grosso aiuto e potrebbero esserci delle importanti novità.

GEMELLI: Buone notizie per i nati del segno sia per quanto riguarda le finanze che per quanto riguarda il lavoro. Invece bisogna stare attenti sul versante sentimentale perché potreste essere preda di qualche gelosia di troppo in amore.

CANCRO: Per i nati del segno migliora la situazione sia in amore che sul lavoro ma attenzione alle collaborazioni professionali durante questa Luna Piena soprattutto il 17 ottobre. La Luna Piena complicherà le giornate.

LEONE: Per i nati del segno l’oroscopo di Ada Alberti svela che ci saranno spese messe in considerazioni in casa, dovete interessarvi maggiormente ad una donna in particolare della vostra famiglia che in questo periodo ha bisogno di voi.

VERGINE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 20 ottobre per i nati del segno ci sarà un miglioramento della situazione in generale soprattutto sul lavoro, in amore, invece, il miglior consiglio da dare è di stare attenti alla gelosia.