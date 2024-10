L’oroscopo settimanale di Ada Alberti come sempre è stato fornito nella trasmissione Mattino Cinque. La nota astrologa ha fornito le sue previsioni da Ariete a Pesci, per tutti i 12 segni dello zodiaco dando consigli e raccomandazioni. Tensioni per Ariete, Cancro, Capricorno e Acquario e Toro mentre Gemelli e Leone possono migliorare la loro posizione lavorativa. Venere aiuta i single Vergine e Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana fino al 13 ottobre 2024 segno per segno.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti, previsioni fino al 13 ottobre 2024: segni top e flop

ARIETE: Potrebbero esserci tensioni sul piano lavorativo con un superiore, siate prudenti con chi vi sta attorno soprattutto se si tratta di un Capricorno.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 13 ottobre 2024 anche per i nati del segno potrebbero esserci delle tensioni ma non sul piano lavorativo bensì su quello sentimentale, al lavoro occorre applicare una strategia.

GEMELLI: Per fortunata potrete contare sugli amici e proprio da una persona amica sarete aiutati per migliorare la vostra condizione lavorativa, affidatevi a loro.



CANCRO: C’è ancora qualche tensione nella professione, soprattutto nelle collaborazioni e si raccomanda la massima prudenza tra domani e dopodomani.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Ada Alberti rivela che questo che sta per iniziare sarà un periodo molto importante sul lavoro perché ci potrebbe essere un’evoluzione. È bene essere sempre molto cauti.

VERGINE: Per i nati del segno è importante sottolineare che Venere aiuta soprattutto i single e chi sta cercando di ricucire i rapporti con il partner.

Ada Alberti, oroscopo settimanale degli ultimi segni: le previsioni complete

BILANCIA: Continua il cambiamento per i nati del segno soprattutto dal punto di vista lavorativo. Dovete tagliare i rami secchi e andare avanti una volta per tutte.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti ci saranno incontri inaspettati per i single e novità sul lavoro.

SAGITTARIO: Per i nati del segno c’è ancora qualche difficoltà nelle collaborazioni lavorative ma sarete aiutati da una persona amica.

CAPRICORNO: C’è tensione con il partner, Saturno e Venere verranno in vostro aiuto però, fortuna per i single perché si prevedono incontri interessanti.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale riporta qualche tensione nella professione, soprattutto con una donna autorevole siate prudenti.

PESCI: Molto bene sul piano sentimentale e non solo, anche per quanto riguarda il lavoro non mancheranno le buone occasioni. Incontri per i single molto interessanti.