La settimana è ufficialmente partita e dopo un lunedì preparatorio scopriamo cosa raccontano le stelle per questo martedì forse carico di bivi e possibilità. Le previsioni di oggi 22 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko partono dalle novità sul lavoro; per qualcuno necessarie per una svolta agognata e perseguita da tempo, per altri potrebbero invece segnare un momento di particolare tensione e fatica. In amore c’è chi attende risposte importanti, soprattutto in riferimento a rapporti logori e difficoltosi; non mancano però momenti di spensieratezza, di passione e di equilibrio ritrovato. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 22 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 22 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Un martedì che potrebbe essere vivace e brioso per coloro che sono riusciti a fare il carico di energie nel precedente fine settimana. Alcune situazioni da gestire sul lavoro mentre in amore è giunta l’ora di prendere decisioni importanti.

TORO: L’intuito potrebbe essere l’arma in più per dare una svolta alle ultime attività professionali, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. In amore non è il momento di lasciarsi andare alla frenesia, calma e cautela soprattutto per chi è reduce da qualche dissidio di troppo.

GEMELLI: Il cambiamento è dominante e siete in linea con ciò che il periodo detta e determina; le prossime ore potrebbe arrivare una proposta quasi clamorosa, inattesa. L’impulsività è da mettere da parte, attenzione ai piccoli gesti e ai dettagli.

CANCRO: Una giornata carica dal punto di vista delle attività, degli impegni; attenzione a non subire troppo il peso dello stress sul lavoro. In amore energie ed emozioni positive all’orizzonte, soprattutto per chi è in attesa da tempo.

LEONE: Stando alle previsioni di oggi 22 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è forse il caso di dedicarsi di più al relax dopo gli ultimi impegni piuttosto complessi. In amore serve aprirsi di più, soprattutto se il partner richiede maggiori attenzioni.

VERGINE: La concentrazione sarà fondamentale per affrontare alcuni ostacoli che potrebbero rallentare i vostri piani di lavoro. Prendete il controllo delle vostre emozioni; l’analisi è fondamentale prima di avvicinarsi a decisioni importanti in amore.