L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti è tratto come sempre dal magazine Oggi. Dopo aver visto nel dettaglio le previsioni da Ariete a Vergine è tempo di vedere quelle per gli ultimi sei segni dello Zodiaco tra cui Pesci segno TOP della settimana dal 13 al 19 ottobre 2024. I nati tra la fine di Febbraio e la prima metà del mese di Marzo avranno davanti a se giorni pieni di fortuna soprattutto su amore e lavoro. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, dal 13 al 19 ottobre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: segni top

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: previsioni fino al 19 ottobre 2024

BILANCIA: Venere sarà una valida alleata che vi aiuterà a ravvivare l’eros, rinforzare la complicità e a far rientrare le crisi. Il consiglio e di non chiudervi nel silenzio ma cercare il dialogo e il confronto, interessanti novità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 ottobre 2024/ Acquario re dello zodiaco, i Pesci sono malinconici

SCORPIONE: Stando all’oroscopo settimanale fino al 19 ottobre 2024, nei sentimenti e sul lavoro cercate di acquietare le ansi, Venere protegge il vostro amore da tutto e tutti fino a giovedì, nel lavoro si smuove qualcosa e potreste avanza proposte e richieste.

SAGITTARIO: Grazie a Venere nel segno sarà più facile rinforzare la complicità nei sentimenti o chiudere i legami che non funzionano più. Possibili incontri giusti per i single mentre sul lavoro la Luna vi aiuterà ad essere nel posto giusto al momento giusto.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale: Pesci al top in amore e sul lavoro

CAPRICORNO: La Luna piena vi esorta a prendere in mano la vostra vita sia lavorativa che sentimentale per condurla dove tutto sarà più gestibile, gratificante e meno pressante, colpi di fulmine per i single mentre nel lavoro c’è la possibilità di far fruttare gli affari.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 ottobre 2024/ Weekend d'amore per i Gemelli, il Toro vuole godersi la vita

ACQUARIO: Il rapporto di coppia rifiorirà a partire da giovedì grazie all’ingresso di Venere e laddove possibile ci sarà anche un rientro delle crisi, incontro giusto per i single grazie a Cupido mentre sul lavoro potrete stringere fortunate collaborazioni e importanti contratti.

PESCI: Stando all’oroscopo settimanale siete il SEGNO FORTUNATO DELLA SETTIMANA, otterrete quello che vi spetta in amore e sul lavoro, per i single si prevede l’incontro giusto, spezzerete il sortilegio che ha generato delusioni e fallimenti.