L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 13 al 19 ottobre 2024 è tratto come sempre dal magazine di Oggi. Le previsioni del noto astrologo svelano quali saranno i segni più fortunati e quelli meno soprattutto in amore e sul lavoro. Per i nati sotto il segno dell’Ariete ci sarà una svolta nel lavoro, mentre ai nati Toro consiglia di sprecare energie ed ai nati sotto il segno della Vergine di valutare bene le risorse disponibili. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Ariete a Vergine della settimana del noto astrologo.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: previsioni dei primi segni

ARIETE: Grazie a Venere da giovedì si apre una fase rigenerante per le questioni di cuore e per il lavoro, la Luna piena illumina le scelte e le decisioni per migliori per recuperare i rapporti che meritano fiducia a o mano. Ai single torna la voglia di amare e lasciarsi andare.

TORO: L’oroscopo settimanale svela che saranno giorni perfetti per vivacizzare l’alchimia nelle coppie che funzionano. Intriganti flirt per i single, nel lavoro si possono ottenere dei vantaggi tra accordi, colloqui e contratti. Preparatevi a una svolta e non sprecate energie.

GEMELLI: L’entrata in scena di Venere porta a nuove conferme e consapevolezze non solo nei sentimenti, la Luna piena vi aiuta ad aprire il cuore ed a fidarvi di chi se lo merita, promettenti incontri all’orizzonte per i single, nel lavoro favorite le collaborazioni.

CANCRO: Avrete modo di scoprire se la persona che vi è accanto è quella giusta per voi, per i single si prevedono inebrianti e incontri o si ripresenta qualcuno dal passato, nel lavoro non mancheranno novità, proposte e collaborazioni.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, grazie a Venere in amore si recupera alla grande tra eros, complicità e riconciliazioni. Per i single si intravedono incontri inebrianti, nel lavoro vi aiuta verso il meglio la Luna Piena.

VERGINE: Venere vi aiuterà a migliorare i rapporti che già funzionano ma vi mostrerà anche quelli in cui si nascondono le fragilità e le dispersioni da correggere. Non siate frettolosi o ingenui se si muovono allettanti proposte per comprare o affittare una casa.