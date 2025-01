Oroscopo settimanale, le previsioni astrali fino al 25 gennaio 2025: novità per Cancro

L’esperto di astri Mauro Perfetti è intervenuto sulle colonne del magazine Oggi, dove ha aggiornato i lettori con le previsioni astrali per il periodo di riferimento che va fino al 25 gennaio 2025. Novità e sorprese in arrivo per Cancro, che si ritroverà a fare i conti con una serie di situazioni tra lavoro e amore:

CANCRO: la settimana premierà i rapporti autentici, sia nei sentimenti che per quanto riguarda il lavoro. Cercate di cogliere l’attimo e puntare a ciò che conta, allontanatevi da chi vi fa perdere del tempo, Pesci e Marte nel vostro segno rappresentano un portento per ravvivare l’alchimia della coppia. Potrete incontrare l’amore.

VERGINE: c’è una speciale alchimia che viene a crearsi nel vostro cielo, potrete recuperare dopo alcune delusioni raccolte. Avrete la possibilità di ritrovare quelle risposte e anche delle conferme, i single ritroveranno l’amore.

BILANCIA: secondo l’oroscopo settimanale potrete fare chiarezza riguardo ad alcune questioni di cuore, sul lavoro ci saranno delle giornate favorevoli, potrete pianificare una vera svolta e agevolare gli studi.

Sempre tra le pagine del magazine Oggi, l’astrologo Mauro Perfetti ha poi fornito delle altre indicazioni dal punto di vista astrale, con altri segni come Capricorno e Acquario chiamati a vivere una serie di lieti eventi:

CAPRICORNO: la settimana in arrivo vi darà la possibilità di scoprire se il vostro rapporto di coppia è ben saldo oppure ha bisogno di una revisione, dovrete mettere le cose in chiaro al più presto.

ACQUARIO: la settimana vi darà una bella botta di autostima tutta da raccogliere, potrete tornare a fare conquiste con maggior disinvoltura se siete single in questa fase di vita. Nel lavoro si aprirà una fase importante, novità in vista per esami, corsi e concorsi.

PESCI: secondo l’oroscopo settimanale il periodo in arrivo vi favorirà per dare delle spinte giuste e rinforzare l’affiatamento di coppia, per i single le giornate favorevoli creano una speciale alchimia che vi lascerà ben sperare.