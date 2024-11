L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti è tratto come di consueto dal suo profilo Instagram e svela che cosa dicono le Stelle per la prossima settimana segno per segno. Chi sarà particolarmente baciato dall’amore e chi invece dalla fortuna? Chi potrà affidarsi agli astri per cercare delle soddisfazioni professionali? Le previsioni da Bilancia a Pesci fino al 17 novembre 2024 svelano che è Capricorno il segno TOP della settima ma scopriamo più nel dettaglio che cosa prevedono le stelle anche per tutti gli altri segni.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: Scorpione si smuove nel lavoro

BILANCIA: Venere in Capricorno ti può raffreddare il feeling nella coppia…ma non riuscirà mai a spegnere il fuoco dell’amore sincero e ricambiato, nel lavoro si sbloccano novità, risposte e proposte che custodiscono il seme di un’autentica rivincita.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale, mentre Venere in Capricorno ti può aiutare a sbloccare ciò che si è inceppato in amore, la Luna Piena in Toro porta in risoluzione tutto quello che hai pianificato e smosso nel lavoro favorendo gli agganci giusti!

SAGITTARIO: Le Stelle ti danno una mano a credere di più in te stesso, nei sentimenti e a spazzare via le insicurezze che ti legano al passato, nel lavoro puoi avere molteplici possibilità per trovarti al posto giusto con le persone giuste.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 17 novembre 2024: Capricorno segno TOP

CAPRICORNO: Puoi essere il segno top della settimana, Venere che comanda nel tuo segno non vede l’ora di incoronarti Re o Regina di cuori, nel lavoro la Luna Piena in Toro ti porta in alto e ti fa chiudere con le dispersioni che mandano in tilt.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti rivela che la Luna Piena in Toro ti farà capire che da soli non si va da nessuna parte! Quindi circondati di coloro che ti vogliono bene e ti stimano per ricaricare le pile e guardare al domani che custodisce il seme di una vita di felicità e soddisfazione.

PESCI: Venere in Capricorno bussa alla tua porto, falla entrare come quando si ricevono gli ospiti più graditi perché ha voglia di vederti sorridere, nel lavoro la Luna Piena in Toro ti accompagnerà nel posto giusto con le persone giuste.