Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 2 all’8 febbraio 2025 (tratto dal settimanale Oggi) tenendo sempre conto dell’amore, del lavoro, della fortuna negli incontri e senza dimenticare che le stelle possono concedere a volte il lusso di cedere alla trasgressione.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: voto 7/8. Entra in gioco Venere nel segno dell’Ariete quindi offrirà una maggior visuale sul cosa fare all’interno della coppia. Quali sono i rapporti per cui è meglio spendersi? Lo si scoprirà appunto la prossima settimana. Occasione giusta per un incontro per i single. Visibilità e fortuna all’orizzonte.

SCORPIONE: voto 7+. Fase di riflessione questa settimana. Devono capire se sono riusciti a trovare le certezze che stavano cercando. C’è chi vorrebbe sentirsi appagato in amore. Flirt con la data di scadenza per i cuori solitari. Le giornate favorevoli (4-5-8 febbraio) possono regalare delle insperate soddisfazioni.

SAGITTARIO: voto 9. Venere entra in scena e li aiuterà moltissimo in amore. Il rapporto di coppia si illuminerà, infatti si apre anche per i single la stagione dell’amore. Saranno più performanti sul luogo di lavoro.

Mauro Perfetti: oroscopo fino all’8 febbraio 2025 per gli ultimi segni

CAPRICORNO: voto 6/7. Venere aiuta a creare un po’ di alchimia in più con il partner e non solo. Le stelle possono agevolare chi vuole vendere o comprare una casa. Non devono mandare in tilt certi equilibri, dice Mauro Perfetti con l’oroscopo settimanale.

ACQUARIO: voto 8+. Venere regala una seconda giovinezza. L’amore si risveglia. Importanti conquiste per coloro che sono ancora single e alla ricerca di un partner. Agevolazioni per quel che concerne il lavoro. Non devono combinare guai martedì e mercoledì.

PESCI: voto 7+. La settimana regala un po’ di energia in più che non fa mai male. Favorite le iniziative, possono pure cambiare look. Importanti traguardi sul fronte del lavoro. Possono battersi per riscuotere più soldi. Giornate fortunate? Quelle del 4-5-8 febbraio.