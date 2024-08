L’oroscopo settimanale da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2024 di Simon and The Stars svela cosa dicono le Stelle soprattutto su amore e fortuna. In questa settimana di Ferragosto in cui Mercurio retrogrado torna ad affiancarsi al Sole in Leone, Venere prosegue il suo transito in Vergine e ci avviciniamo a una delle Lune Piene più interessanti di quest’anno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per gli ultimi sei segni dello Zodiaco da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: Durante questa settimana la tua energia sarà rivolta al benessere personale: un equilibrio tra mente e corpo che ti permetterà di brillare gradualmente sotto una nuova luce. Ferragosto porta con sé non solo calore del solleone, ma anche la possibilità di un nuovo inizio in amore.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale ti invita a non sottovalutare le persone che ti transitano attorno: difatti, qualcuno che oggi consideri solo come un amico, potrebbe rivelarsi presto come qualcosa di più. Apri gli occhi e il cuore, perché l’amore potrebbe essere più vicino di quanto pensi. Bellissimo il cielo di inizio settimana, lasciati guidare dall’istinto.

SAGITTARIO: Il transito difficile di Marte e Venere sta facendo riemergere un senso di insofferenza soprattutto nelle storie più fragili o in quelle in cui il tira-e-molla inizia a essere davvero insostenibile. Questa volta, difatti, potresti essere tu a decidere di prendere le distanze e allontanarti per ritrovare un po’ di serenità.

CAPRICORNO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the stars 12-18 agosto 2024 le stelle promettono qualcosa di significativo, per cui se sei ancora single o se da poco hai fatto un buon incontro, lasciati andare sotto il meraviglioso cielo di agosto, novità potrebbero aprirti nuove strade o offrirti certe opportunità che stavi aspettando da tempo.

ACQUARIO: È il momento giusto per ritrovare il giusto equilibrio tra la sfera professionale e quella sentimentale. Se c’è stato un periodo di incertezza, ora ti senti decisamente più forte e determinato nel fare chiarezza e a riaccendere quella scintilla che ti ha sempre guidato. Devi lottare però in tutto ciò che credi. Per i single, Ferragosto promette di essere davvero speciale

PESCI: Momento particolare quello intorno a Ferragosto, fai solo ciò che ti fa stare bene e non ti affatica. Scarso interesse per i single, che tuttavia possono concedersi una fase più leggera e disimpegnate per il cuore… senza troppe complicazioni. E forse è proprio meglio così. Questo periodo di leggerezza può essere un’occasione per divertirsi.