L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti con le previsioni da domenica 1° settembre a sabato 7 settembre 2024 svela cosa dicono le Stelle e gli Astri per tutti i 12 segni dello Zodiaco. Il noto astrologo prevede per Toro importanti novità sul lavoro e un po’ meno per la vita di coppia mentre per il Leone l’importante è fare squadra. Gemelli, invece, potranno contare sulle giornate favorevoli mentre i single Cancro avranno bisogno di più tempo. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni dello Zodiaco da Ariete a Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024/ L'Ariete è frenetico e ambizioso e i Gemelli recuperano l'amore

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni 1-7 settembre 2024: Vergine aiuta Toro

ARIETE: È il tempo di rinforzare e rivoluzionare i rapporti, capire chi vi merita e chi, invece, è meglio tenere alla larga. Per i single si aprono le danze dell’amore mentre nel lavoro arriva una fase interessante per migliorare le collaborazioni e i progetti.

Oroscopo Branko di oggi giovedì 29 agosto 2024, le previsioni/ Scorpione in conflitto, Sagittario ha fretta

TORO: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti svela che la priorità sarà data alle questioni lavorative e non a quelle sentimentali, tranquilli, la Luna Nuova in Venere vi aiuta ad organizzarvi al meglio, i single saranno più propensi ai flirt senza veri e proprio impegni, buon momento per il lavoro.

GEMELLI: A inizio settimana la Luna Nuova in Vergine porta a galla fragilità che si nascondono nei rapporti, per i single si prospettano incontri mozzafiato mentre nel lavoro la fortuna e l’autostima collaborano per mettervi in gioco con più convinzione o per pianificare una vera e propria rivincita professionale.

Oroscopo Branko, previsioni giovedì 29 agosto 2024/ Ariete affronta le emergenze

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre: segno TOP Vergine

CANCRO: la Luna Nuova in Vergine serve a confermare i legami giusti, i single potrebbero aver bisogno di più tempo prima di instaurare una relazione, nel lavoro proposte e novità rischiano di mandarvi in confusione.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti svela che presto riceverete conferme e garanzie da chi fa parte della vostra vita. Per i single si prevedono incontri inaspettati mentre nel lavoro si iniziano ad aprire le porte giuste.

VERGINE: Sei il segno fortunato della settimana, la Luna è perfetta per sigillare rapporti e chiudere quelli sbagliati, il tempo dirà se gli incontri per i single saranno validi, importanti risposte nel lavoro.