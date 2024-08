L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 18 al 24 agosto 2024 svela cosa dicono gli Astri per gli ultimi giorni di questo mese. Le previsioni dei segni dello Zodiaco da Bilancia a Pesci svelano che il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA è Capricorno, per i nati tra dicembre e gennaio i prossimi giorni saranno pieni di fortuna e amore. Ottimo cielo per Acquario mentre Scorpione e Pesci sono in leggera difficoltà. Per i single del Sagittario settimana ottima per rendersi appetibili. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo.



Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2024: previsioni di Mauro Perfetti

BILANCIA: La Luna piena vi può aiutare a trovare le conferme e le garanzie dal partner e capirete se è la persona giusta o se invece avete realizzato ciò che in realtà non c’è, per i single c’è la possibilità di rispolverare un flirt lasciato in sospeso, nel lavoro nuovi progetti da sfruttare.



SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti svela che la Luna piena è pronta a regalarvi la forza giusta per accomodare i problemi e addolcire le incomprensioni in casa, con gli amici e con le rispettive famiglie, i single potrebbero scoprire che dietro un’amicizia c’è qualcosa di più, agevolazioni nel lavoro

SAGITTARIO: La settimana tenterà di fomentare un’infondata sensazione di solitudine e di abbondono, non cadete nella trappola, per i single intervengono le giornate top per rendervi appetibili agli occhi dei pretendenti, nel lavoro la Luna vi aiuta nei traguardi.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale: previsioni degli ultimi segni dal 18 al 24 agosto 2024

CAPRICORNO: Sei il segno fortunato della settimana, l’ingresso del Sole nella Vergine da giovedì farà di tutto per incoronarvi re o regine di cuori, l’autostima e l’amor proprio vi aiuteranno a vivacizzare le dinamiche di coppia, per i single può nascere una storia importante, nel lavoro tutto inizia a sistemarsi.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale svela che la Luna si fa piena nel vostro segno per aiutarvi a dare una rigenerante svolta alla vostra vita. In amore miglioramento per le coppie ben assortite mentre per le coppie che non funzionano è necessario un cambiamento. Flirt per i single e nel lavoro agganci per proposte e collaborazioni vantaggiose.

PESCI: Nelle giornate favorevoli intervengono per farvi aprire gli occhi, per i single si prevedono degli incontri dove ci sarà l’intervento del destino mentre nel lavoro ci sono progetti, collaborazioni e sfide che vi porteranno più avanti a raggiungere il vostro obbiettivo.

